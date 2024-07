Ecco i prezzi locali del carburante oggi, sabato 27 luglio

In Francia, i prezzi locali dell’olio combustibile variano costantemente a seconda dei mercati petroliferi. La tendenza al ribasso dei prezzi di questo carburante, iniziata più di una settimana fa, si conferma in questo primo giorno del fine settimana.

Sabato 27 luglio, il prezzo del gasolio normale ha raggiunto i 1.166 euro al litro, secondo il sito specializzato prixfioul.fr. Per quanto riguarda l’olio combustibile premium, il suo prezzo medio è di 1.185 euro al litro. Acquistando 1.000 litri, i prezzi di oggi sono diminuiti di circa 5 euro rispetto ai prezzi offerti dalla stessa fonte giovedì scorso.

Da parte sua, il sito Fuelreduc indica un prezzo medio di 1.164 euro al litro oggi, sabato. Anche per questa piattaforma il prezzo medio oggi è sceso sensibilmente rispetto a quanto indicato nei giorni precedenti. Infine, l’olio combustibile locale viene venduto su fioulmarket.fr per una media di 1.160 euro per un acquisto di 1.000 litri. Anche qui il prezzo di oggi è sceso di oltre 10 euro rispetto al prezzo offerto giovedì da questa fonte.

Come al solito, per comprendere questo nuovo calo dei prezzi nazionali del gasolio in Francia, è necessario analizzare l’andamento dei prezzi dell’oro nero. In effetti, il prezzo del petrolio è un fattore che influenza direttamente i prezzi dell’olio combustibile e di altri carburanti in Francia. Per diversi giorni il petrolio ha registrato una tendenza al ribasso, che ha avuto un chiaro impatto sul mercato interno dell’olio combustibile in Francia.

Sabato mattina, un barile di greggio Brent del Mare del Nord veniva venduto a 80,58 dollari al barile, e il greggio West Texas Intermediate veniva venduto a 76,44 dollari al barile. Sia per il greggio del Mare del Nord che per quello del West Texas Intermediate, i prezzi di oggi sono diminuiti rispetto alle settimane precedenti; Dobbiamo tornare all’inizio del mese scorso per trovare livelli simili.

Dove trovare l’olio combustibile domestico più economico in Francia?

Secondo il sito fioulreduc.fr, che analizza i prezzi locali dell’olio combustibile in ciascuna regione, la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra è quella che propone il prezzo più basso in Francia sabato 27 luglio, con una media di 1.108 euro per anno. Acquista 1000 litri.

Al contrario, nell’Hauts-de-France troviamo il prezzo più alto dell’intero Paese, a 1.220 euro per 1.000 litri. Per fare un confronto, la differenza di prezzo oggi tra le Alpi-Costa Azzurra e l’Alta Francia è di oltre 110 euro per l’acquisto di 1.000 litri.