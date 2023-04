Lord – ROG Ally: la console portatile che vuole competere con Steam Deck

Si conferma il rilancio del mercato dei giochi per console portatili. Mentre lo Steam Deck ha mostrato l’entusiasmo dei giocatori per questo tipo di piattaforma, presto arriverà un altro modello per competere con esso. Questa è ROG Ally, una console per videogiochi portatile modellata sul concetto di macchina di Valve, solo meglio. Scopri tutto ciò che sappiamo su questa nuova console attraverso questo articolo.

Una vera console portatile

L’annuncio di ROG Ally ha sorpreso tutti i videogiocatori e i videogiocatori del mercato dei videogiochi. Nessuno si aspettava che Asus, la casa madre di Republic of Gamers, decollasse in un settore finora trascurato da colossi come Microsoft e Sony. Mostrato in un video, visibile di seguito, il modello taiwanese è un piccolo dispositivo che condivide alcune somiglianze con lo Steam Deck.

Poi molti hanno gridato alla bufala. Il video è stato ancora presentato in anteprima il 1 aprile. Tuttavia, ROG sembra piuttosto serio. Questa nuova console per videogiochi è molto bella e reale. Sebbene siano trapelate poche informazioni sul dispositivo, alcuni fortunati potrebbero già averlo tra le mani. Quest’ultimo, nel processo, ha svelato parte della sua composizione. Non c’è dubbio che ROG Ally voglia rendere la vita difficile sullo Steam Deck.

Potente piccolo PC da gioco

ROG Ally è chiaramente ispirato allo Steam Deck. Entrambe le console per videogiochi hanno le stesse dimensioni anche se quella Asus è leggermente più piccola. Secondo lo Youtuber Dave2 che è stato in grado di individuare la console prima di chiunque altro, le sue dimensioni saranno 280 x 113 x 39 mm. Peserà solo 608 grammi. Entrambi hanno uno schermo da 7 pollici ed eseguono Windows come qualsiasi normale PC. Per il resto, il dispositivo di Asus sembra voler fare meglio del suo principale concorrente.

Il suo schermo mostra una risoluzione di 1920 x 1080 pixel rispetto ai 1280 x 800 pixel della console Valve. ROG Ally offre anche una frequenza di aggiornamento di 120Hz che è il doppio di quella di Steam Deck. Non è tutto, questa nuova console funzionerà grazie ad una APU appositamente prodotta da AMD. Asus non si è astenuta dal sottolineare che si tratta dell’APU più potente sul mercato. La componente grafica è fornita dalla popolare architettura Zen 4, anch’essa fornita da AMD. Tutto ciò promette un’esperienza grafica eccezionale e soprattutto inedita per questo tipo di console. Dovrebbe eseguire tutti i principali videogiochi senza problemi.

Tuttavia, molte offerte portano ad alcune domande. Il raffreddamento, vincolato dalle dimensioni limitate del dispositivo, dipenderebbe da lui. E la durata della batteria? ROG Ally sarà in grado di competere con Steam Deck a livello di prezzo? Tutte queste domande rimangono senza risposta. Asus, inoltre, non ha ancora rivelato la data di lancio di questa nuova console. Una cosa è certa, di ROG Ally si parlerà molto nei prossimi mesi.