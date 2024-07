Xiaomi lancia il nuovo aggiornamento Redmi Note 13 Pro 5G con sconti lancio

È passato circa un mese da Xiaomi Fornita una nuova versione Sei Redmi Note 13 Pro 5G (Attualmente $ 289,99 su Amazon). Da allora, l’azienda ha introdotto molti dispositivi, tra cui Bracciale intelligente 9, Capovolgi il mix, Miscela pieghevole 4 et al Redmi K70 Edizione Estrema. Inoltre, ha confermato che altri dispositivi sono quasi pronti per il rilascio, ad es Poco M6 Plus 5G E il Redmi iPad SE8.7.

Oggi ha iniziato tranquillamente a vendere il suo nuovo telefono Redmi Note 13 Pro 5G, ma non ancora in tutto il mondo. Sembra che la nuova versione sia disponibile solo sul sito tedesco Xiaomi https://www.mi.com/de/product/redmi-note-13-pro-5g. Tuttavia, la comparsa della variante sul sito web globale di Xiaomi significa che l’azienda intende prima o poi rilasciarla altrove. In ogni caso, Xiaomi offre il Redmi Note 13 Pro 5G in verde oliva con sconti modesti al momento del lancio.

Nello specifico, il dispositivo può essere acquistato a 299,90€ con 8GB di RAM e 256GB di storage, una riduzione di 100€ e uno sconto del 25% sul prezzo di vendita consigliato. Essenzialmente, la nuova versione di Olive Green si basa sullo stesso hardware delle controparti Aurora Purple, Midnight Black e Ocean Teal. A tal fine si prega di fare riferimento al nostro sito web Recensione originale del Redmi Note 13 Pro 5G Per un’analisi dettagliata del dispositivo e delle sue prestazioni rispetto ad altri moderni smartphone di fascia media.