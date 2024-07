Tra BioShock e Cyberpunk 2077, questo videogioco è sicuramente il più bello dell’anno

Già disponibile su PC e console, Nessuno Vuole Morire è un film d’avventura noir dall’atmosfera cyberpunk che non lascerà nessuno indifferente.

Testo video

l’introduzione

Ti piacciono gli universi Cyberpunk? Sei un fan dei film noir degli anni ’40? Ti piacciono anche i film noir ambientati nel mondo Cyberpunk? Sei molto fortunato, guarda questo video, questo gioco potrebbe interessarti moltissimo. Nessuno vuole morirequesto è il primo progetto molto ambizioso dello studio polacco Critical Hit Games. Eccoci in un’avventura narrativa basata sull’investigazione sviluppata con Unreal Engine 5 con un’ambientazione straordinaria. È già disponibile su PC PS5 e Xbox Series per una ventina di euro e vi diamo subito la nostra opinione su questa nuova uscita estiva con un mondo meraviglioso ma che presenta ancora qualche inconveniente

essendo

La voce grintosa del narratore, una sigaretta in bocca e un monologo amaro sulla società: abbiamo gli ingredienti magici per una perfetta atmosfera da film noir. Se sei un fan del genere nella sua forma più classica, questo gioco ti interesserà sicuramente. Ciò che intendiamo con questo è che l’universo non cerca necessariamente di modernizzare la formula ma piuttosto rappresenta il film noir nella sua forma più pura; Abbiamo davvero tutti i cliché e gli archetipi possibili: una città afflitta dal male e dalla corruzione, denaro sporco, tipi un po’ mafiosi e, soprattutto, un detective in declino, un po’ troppo alcolizzato e, ovviamente, appena perso la testa. moglie. Quest’uomo è James Cara, che vive a New York nell’anno 2329 . Non vedrai quasi mai il suo volto perché siamo in un gioco in prima persona, ma potrai goderti il ​​suo eccellente lavoro di doppiaggio e il suo senso dell’umorismo, esaurito dal mondo in cui vive. In questo mondo speciale, l’immortalità ha un prezzo che solo l’élite può permettersi. La tecnologia è arrivata a un punto in cui gli esseri umani possono immagazzinare la propria coscienza in banche di memoria per trasferirla in un nuovo corpo, che spesso risulta essere quello di una persona povera. .

James verrà sorpreso a indagare sulle tracce di un serial killer che attacca l’élite e la fa impazzire. La trama ha lo stesso stile dell’universo e non vediamo l’ora di approfondirla per scoprire tutta la verità. “Nobody Wants to Die” sembra attingere a molte ispirazioni diverse: ci sono alcuni riferimenti alla saga di BioShock, si respira un po’ di atmosfera da Rapture negli angoli della città, possiamo ovviamente citare anche Blade Runner ma è troppo facile indovinare e ricorda anche molto il gioco Observer , il gioco distopico di Bloober Team con cui ha molto in comune. Inoltre, questa è la prima volta che sento parlare del concetto di bagno in un appartamento condiviso che devi chiamare premendo un pulsante, è più bello del bagno al piano terra, devi pensarci.

Grafica

In un mondo in cui “nessuno vuole morire”, la tecnologia è così avanzata che finalmente possiamo guidare macchine volanti. Ed è così che trattiamo questi meravigliosi panorami con viste che danno l’impressione di una grande città. Nonostante questa ampia panoramica, le ambientazioni sembrano davvero vive, puoi facilmente perderti per diversi secondi e sono molto ben dettagliate. Ci piace notare i piccoli punti in movimento che rappresentano la folla, tutti questi fili molto disordinati che collegano gli edifici e questi contrasti molto belli . È una rappresentazione di Cyberpunk di grande successo che va di pari passo con un sound design che serve brillantemente anche l’atmosfera molto oscura di una città in rovina. Anche la OST del gioco è stata composta da Mikolai Stroinski, che ha lavorato specificatamente su The Witcher 3.

Puoi scegliere la modalità prestazioni a 60 fps o la modalità qualità, per una visualizzazione più accurata, in ogni caso non dovresti incontrare alcun problema particolare, tutto funziona senza intoppi. Rimaniamo invece un po’ delusi quando ci troviamo più spesso in luoghi chiusi che in luoghi grandi e vivaci dove possiamo sfruttare appieno tutto il lavoro svolto nella costruzione della città. Ovviamente il punto meno riuscito esteticamente sono i modelli dei personaggi. Ebbene questo non è ancora successo, abbiamo l’impressione che ad ogni cadavere incontriamo la stessa vittima, il che sinceramente non aiuta quando abbiamo già tanti nomi da ricordare.

Scenario

Inoltre, questo è un vero problema con il gioco: impari in un periodo di tempo molto breve così tante cose da ricordare sulle persone che probabilmente dimenticherai i loro nomi molto velocemente perché il gioco non ha tutto, dai diari per aiutarti a ricordare le storia, e per il gioco Una narrativa incentrata sull’indagine, è ancora un enorme peccato. Quindi, se sei il tipo di persona che ha problemi di attenzione abbastanza regolari, bevi una grande tazza di caffè prima di iniziare la storia perché dovrai concentrarti. Ci mancano anche oggetti da collezione che possano aiutarci a contestualizzare questo universo che è un po’ interessante ma che fa un po’ fatica a comprenderlo facilmente, inoltre i personaggi secondari a volte arrivano come un capello nella zuppa.

Tutto è compresso in sole 7 ore di gioco, e anche se i racconti sono molto impressionanti, non diciamo il contrario, qui vogliamo ancora di più, e i titoli di coda si aprono un po’ bruscamente soprattutto perché ci sono zone grigie che non vediamo sembra che si siano ancora chiariti ed è ancora molto frustrante. Ci rendiamo anche conto che non sembrano esserci conseguenze veramente drammatiche per le poche scelte narrative che ci viene dato di fare lungo il percorso. È un po’ un peccato quando inizi con una trama così fantastica che ha davvero del potenziale ed è piena di idee che avresti voluto esplorare un po’ di più. C’è anche tutto il retroscena di James che impariamo a scoprire, che si intreccia in modo piuttosto strano con il resto della storia, e non è molto convincente neanche a questo livello. D’altra parte ci sono delle belle idee per lo spettacolo, in pochi istanti ci diciamo “beh, quello che è appena successo è molto, molto carino” e in generale non abbiamo mai tempo di annoiarci, soprattutto perché non possiamo Non vedo l’ora di scoprire le folli ambientazioni che scopriremo nel prossimo capitolo.

E poi il protagonista raramente ci lascia in silenzio grazie ad alcuni meravigliosi monologhi anche se si estendono comunque un po’ a tutti i cliché dell’antieroe del film noir. Inoltre, segnaliamo che non è solo: è anche in comunicazione quasi costante con la sua collega, Sarah, un personaggio piuttosto interessante che gli parla tramite un piccolo auricolare. È uno strumento di narrazione che abbiamo visto utilizzato molto dai tempi di Firewatch e funziona ancora molto bene per occupare spazio, inoltre la dinamica del duo è davvero fantastica. Quindi, in sostanza, anche se a volte ci sentiamo come se fossimo stati lasciati indietro, è impossibile dire di aver trovato tempo a lungo.

il modo di giocare

Ok, ora passiamo al gameplay: se pensi che Nessuno Vuole Morire sia un bel gioco investigativo in cui dovrai scervellarti, puoi andare avanti. Nel complesso, il gioco è molto più vicino a un gioco ambulante con alcune meccaniche super direzionali. Ecco perché finora vi abbiamo parlato solo dell’universo e della storia. Questo è positivo perché costituisce in realtà il 90% dell’esperienza di gioco. E attenzione, non c’è assolutamente alcun inganno riguardo alla merce poiché lo studio vende il suo gioco, tuttavia, se non fai le tue piccole ricerche prima di iniziare, potresti pensare che ti lasceremo condurre le indagini sul gioco come un vero piccolo detective . Ebbene sì, perché il gioco ti porta molto rapidamente sulla prima scena del crimine con tanti strumenti a portata di mano come fotocamera, lampada UV e altri strumenti per scansionare cose che non sono visibili ad occhio nudo. Ma in realtà ti viene detto esattamente quando e dove usarlo, ti tengono costantemente la mano e c’è da dire che non avremmo rifiutato più libertà su questo piano. Alla fine, non ti sentirai mai soddisfatto di trovare un indizio da solo, il gioco lo fa per te.

Un altro vantaggio della parte investigativa è la tecnologia a disposizione di James per aiutarlo a ricostruire la scena del crimine: uno strumento che gli permette semplicemente di tornare indietro nel tempo per visualizzare gli omicidi e l’omicidio nel suo complesso. L’uso dell’accessorio all’inizio è molto disordinato ma alla fine ci si abitua velocemente e comunque non abbiamo la libertà di usarlo, permette in particolare di visualizzare certe scene in un modo piuttosto elegante come come questa grande esplosione che puoi guardare al rallentatore, bella. D’altra parte, lo usiamo così tanto che diventa quasi estenuante. Inoltre, si potrebbe pensare che sia lo strumento più imbroglione di questo secolo per un detective, ma non preoccuparti, i criminali di questo mondo hanno compreso tutti i meccanismi di questo universo e non si lasceranno ingannare dalla tecnologia. . In definitiva, il momento in cui il gioco ti dà più libertà è quando arriva il momento di valutare l’indagine con alcune scelte da fare per trarre alcune conclusioni, è un po’ affrettato ma permette di riportare indietro elementi che potresti non cogliere hanno capito.

Conclusione

In conclusione, Nessuno vuole morire, ci è piaciuto subito per la sua atmosfera cyberpunk noir controllata, e torniamo di nuovo per le grandi scelte di presentazione, l’universo super vivido e l’ambientazione folle in cui vogliamo perderci. ore. Il gioco presenta ancora qualche difetto narrativo, lascia molte zone grigie e non riesce a fornire realmente un diario attraverso il quale possiamo occuparci dei nostri affari. I suoi pochi meccanismi sono anche molto invadenti e possono diventare rapidamente frustranti. Quindi è un peccato che sia così breve. Per tutti questi motivi gli diamo un punteggio di 14/20