Giochi Olimpici 2024 – Tennis. Buon andamento per Novak Djokovic e Carlos Alcaraz nel primo turno

Il Serby Novak Djokovic (3e Mondiale) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (2e World), due delle favorite per la vittoria del torneo olimpico, non hanno avuto grandi difficoltà a qualificarsi per il secondo turno di sabato, eliminando due concorrenti fuori dalla loro portata.

Il serbo ha inflitto un duro colpo per 6-0 e 6-1 al 36enne australiano Matthew Ebden, che inizialmente non avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi. Questo è uno specialista del doppio, ha 34 annie È stato il miglior giocatore di singolare del mondo nel 2018, ma da allora fuori dal ranking ATP e piuttosto abile sui campi veloci, ha dovuto sostituire con breve preavviso un suo connazionale.

Come previsto, l’australiano non è stato all’altezza di Djokovic su Court Chatrier. Il serbo ha vagato alla ricerca della medaglia d’oro olimpica, l’unico trofeo che gli è sfuggito, e ora aspetterà la partita di singolare di Rafael Nadal domenica per vedere se affronterà i suoi migliori avversari nel secondo torneo.e un viaggio.

Lo spagnolo, le cui condizioni appaiono molto fragili, e che ha sospeso l’allenamento giovedì per poi tornare agli stadi venerdì, dovrà prima superare la difficile situazione dell’ungherese Marton Voskovic (83).e Mondiale), che rappresenta un vero e proprio test per il giocatore del Maiorca che sembra stia disputando la sua ultima Olimpiade.

Primo giro tranquillo per Alcaraz

Anche il suo connazionale Carlos Alcaraz, che dovrebbe giocare con lui nella partita di doppio sabato sera presto, ha avuto un primo turno molto tranquillo. L’opposizione libanese Hadi Habib (275e World Player), campione in carica del Roland Garros quest’anno e vincitore di Wimbledon, non si è fermato, vincendo 6-3, 6-1, quasi contemporaneamente a Djokovic, che giocava nel secondo campo interno del campo, Suzanne Lenglen. .

A causa della pioggia caduta su Parigi dalla fine della mattinata, si sono svolte solo le partite previste sui due campi coperti del Roland Garros, mentre le altre partite previste sui campi scoperti avrebbero dovuto iniziare intorno alle 16.00.

Oggi la numero uno al mondo Iga Swiatek ha sconfitto la rumena Irina Camelia Begu 6-2, 7-5. Al secondo turno affronterà la francese Diane Barry o l’argentina Nadia Podoroska.