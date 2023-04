Final Fantasy Pixel Remaster sarà disponibile su PS4 e Switch il 19 aprile

SQUARE ENIX ha annunciato che la serie FINAL FANTASY Pixel Remaster, che per ora è giocabile solo su Steam e dispositivi mobili, sarà disponibile su PS4 e Switch il 19 aprile 2023.

Una serie di trasformatori di pixel art che combinano tutto il fascino dei giochi Fantasia finale I A Final Fantasy VI Vari originali e miglioramenti rimanendo fedeli al design retrò di questi capolavori.

Include le versioni PlayStation 4 e Switch della serie FINAL FANTASY Pixel Remaster caratteristiche originali, come la possibilità di passare dalla colonna sonora del gioco originale a quella riorganizzata o di scegliere tra il carattere predefinito di un gioco o un carattere pixel. Sono disponibili anche altre funzionalità per manipolare i giochi in modi diversi, come la possibilità di disabilitare le battaglie casuali e modificare il moltiplicatore dell’esperienza tra x0 e x4.

Le versioni digitali di tutti e sei i giochi della serie FINAL FANTASY Pixel Remaster, da fantasia finale A Final Fantasy VIseparatamente, più un gruppo con Collezione FINAL FANTASY I-VI. Le persone che acquisteranno uno o più giochi della serie su Nintendo Switch prima del 25 maggio 2023 riceveranno due fogli di carta da parati ispirati ai giochi acquistati. persone che acquisteranno Collezione FINAL FANTASY I-VIla serie completa, riceverai tutti i 12 sfondi.

Le persone che acquisteranno l’edizione digitale di uno o più giochi della serie su PlayStation 4 dal 19 aprile 2023 al 25 maggio 2023 riceveranno un tema e un avatar corrispondenti per ogni gioco acquistato. persone che acquisteranno Collezione FINAL FANTASY I-VIla serie completa, riceverai tutti i temi e gli avatar inclusi nei singoli giochi, ovvero sei temi e sei avatar.