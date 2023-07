DH ha seguito la preparazione del Red Devil: “Non siamo più soddisfatti del programma del club” (Foto + Video)

L’incontro era previsto per le 11:00 in un luogo remoto a Vilvoorde, fuori dalla vista. Qui le condizioni sono ben lontane dai prestigiosi centri di formazione professionale che i giocatori abitualmente frequentano. Niente palestra. Non c’è la piscina. Non c’è club. Nemmeno uno spogliatoio. Solo questo tappeto erboso artificiale è leggermente danneggiato e questi bersagli sono molto piccoli nelle dimensioni U13.

ma comunque. Yohan Bakayoko e Cyril Ngong, i due giocatori che seguiamo, non si sono fermati. D’altra parte, possono contare su sessioni fisiche di alta qualità, preparate dal loro allenatore preferito, Ronald Cabea. “Quando sono tornato dalla mia vacanza a Ibiza, ho subito ripreso ad allenarmi con Ronald. Non devo più contattarlo. Sa che deve prenotare un posto per me ogni estate”.acida Cyril Ngong. “È diventata un’abitudine per anni.”Aggiunge Johan Bakayoko.

Extra che fanno la differenza

La sessione di 90 minuti di Cyril Ngonge si concentra sul cardio, mentre Johan Bakayoko fa a turno esercizi con la palla. “Ho allestito per loro piccoli circuiti che sono qualcosa di diverso dalle pure corseDettagli di Ronald Cabea. Quindi aumentiamo l’intensità man mano che la settimana avanza. Ho mantenuto questa formula per diversi anni perché ho visto che funzionava”.

Anche se negli anni si costruisce una vera amicizia, ogni giocatore sa che sarà messo a dura prova dall’allenatore. “Sa esattamente cosa va bene per me, quindi imposta gli allenamenti in linea con le esigenzeCommenti di Yohan Bakayoko. A volte è difficile, ma non è questo il suo problema. (Lui ride) La cosa più importante per lui è che stia bene con il suo giocatore”.

“Andare agli extra inning, soprattutto con un allenatore uno contro uno che ti conosce bene, è molto importanteCyril Ngong ha insistito. Ciò consente di non apparire nudi nella pre-stagione del club. È anche sempre una buona idea lasciare andare l’attività dopo le vacanze, perché mi manca il parco giochi una volta che me ne vado. Il club mi ha anche dato un programma da seguire e ho unito le due cose. A volte vado a fare una corsa mattutina e poi faccio un altro paio di sessioni qui”.

citazioni “È un duro lavoro, ma sono più in forma degli altri quando arrivo al club”.

L’obiettivo principale per ogni giocatore è lo stesso: riavviare la macchina e quindi costruire muscoli per ottenere un vantaggio sulla concorrenza. “È un duro lavoro, ma sono più in forma degli altri quando arrivo al club e questo mi permette di essere sotto la doccia più velocemente di loro.conferma l’attaccante dell’Hellas Verona. Quando vedono le foto e i video che pubblico su Instagram, alcuni si commuovono e lo trovano straziante perché non è possibile che non si godano appieno la vacanza in serenità”.

Il belga Ngong, campione della fine della prima divisione: “È stato pazzesco, ho finito le mutande”

Cirillo Ngong. © cameriere ennio

Tuttavia, il duro lavoro sta chiaramente dando i suoi frutti. Presto o tardi. “I giocatori che fanno una preparazione personale così, non andranno mai in rosso durante la loro stagioneMovimento Ronald Capia. Il loro corpo è preparato per questi sforzi. Sì, si stancheranno, ma non si esauriranno mai. I miei giocatori si infortunano raramente in pre-campionato. Stiamo facendo un vero lavoro di base”.

Ovviamente, Ronald Cabea non è l’unico allenatore fisico attivo con i calciatori professionisti in Belgio. La carriera è in pieno svolgimento da diverse stagioni. “È diventato di moda. Non possiamo più essere soddisfatti del programma del club, perché dobbiamo distinguerci dalla massa. Alcuni addirittura vanno in vacanza con il loro allenatore. Ma ci sono due tipi di preparazione: quella che è stata fatta correttamente e seriamente, e quella che è stata appena utilizzata per mettere le foto sui social network. Per distinguere i due, basta guardare il giocatore in campo. Vedremo subito chi è ben preparato e chi no.

Incontra Bakayoko-Lafia

Per Capia le cose serie sono iniziate sette anni fa… con Yohan Bakayoko e Romeo Lafia, i suoi primi ‘clienti’. “Johann a quel tempo aveva 13 anni. Lui stesso mi ha chiamato su Instagram perché ha guardato alcuni miei video. Così abbiamo preso un appuntamento e abbiamo preso la metropolitana fino a un piccolo stadio di Anderlecht. Quel giorno è stata anche la mia prima seduta con Romeo Lafia. Johann era ancora a Mechelen e Romeo era ad Anderlecht, quindi non si erano mai conosciuti prima. In realtà si sono conosciuti attraverso di me.

I due giovani Red Devils divennero rapidamente amici e divennero The Ronald Cabea Show. “Gradualmente ho ricevuto altre richieste dai giocatori grazie ai social network ma soprattutto per i risultati visivi di Romeo e Johan. Mi hanno portato molto perché sono stati loro a mostrare le loro capacità ogni settimana sul campo. Questo mi ha fatto onore”.

citazioni “Ho ricevuto altre richieste grazie ai risultati visivi di Romeo e Johan”.

Oggi il giocatore di Bruxelles cura la preparazione di una ventina di giocatori professionisti: Romeo Lafia, Yohan Bakayoko, Jeremy Doku, Elliott Matazzo, Cyril Ngong, Kylian Sardella, Mario Strewkens, Noah Sadeghi, Franck Boya e persino Mike Tresor. Si è anche preso cura in modo eccezionale del nazionale inglese Jadon Sancho la scorsa estate a Los Angeles. “Quest’anno le sessioni sono iniziate alla fine di maggio perché i giocatori dell’Anderlecht di cui mi sono occupato sono finiti molto prima. Quindi ho già avuto Kilian Sardella, Noah Sadeghi o Mario Strewkens in pre-stagione, mentre gli altri non hanno ancora finito la stagione precedente.

Segui tutta la stagione

Gli altri si sono poi susseguiti per tutta la prima parte dell’estate. Spesso con una sessione all’aperto al mattino e una sessione al chiuso la sera. “Tutti questi ragazzi sono come una piccola famiglia. Ci conosciamo tutti e ci motiviamo a vicenda perché vediamo lavorare gli altri e viceversa”.Attesta Yohan Bakayoko che è andato ben oltre in collaborazione con Ronald Cabea. “Dalla scorsa stagione, ci vado ogni settimana al PSV per preparare la loro partita nel fine settimana.Dettagli dell’allenatore atletico.

Ronald Cabea si è preso cura di Johan Bakayoko per tutta la stagione. © Cameri Enyo

Tuttavia, è stato necessario modificare i codici in PSV. “All’inizio, ammetto che è stato un po’ difficile. Ma dal momento in cui un giocatore si esibisce, il club è necessariamente felice. Quindi la connessione è migliorata. E poi, cerco sempre di adattare il nostro lavoro a quello che sta facendo al club. Non lo caricherei mai con una grande sessione la sera quando ha già un’altra sessione durante il giorno.

La chiave è una buona preparazioneprende il sopravvento l’esterno del PSV che orienta troppo il suo gioco sulla sua esplosività. Ti permette anche di durare per un’intera stagione. Nel mio caso, sono fortunato perché Ronald mi segue per tutta la stagione, quindi stiamo lavorando sui punti deboli della squadra. E forse è per questo che è così fisicamente buono con me adesso”.

citazioni “Abbiamo visto i risultati: è finito con i Red Devils e non ha avuto infortuni”.

Con un grande sorriso, Ronald Capia ha confermato: “I risultati li abbiamo visti: è finito con i Red Devils e non ha avuto infortuni. Ma grazie al suo design. È un vero lavoratore che non lascia nulla al caso”.

Anche se solo all’inizio della sua carriera, il giocatore corteggiato da diversi grandi club europei (Leipzig, Dortmund, Milan, Paris Saint-Germain…) ha già scelto di circondarsi nel modo più ottimale. Oltre ai suoi due agenti e al preparatore fisico, ha messo la sua carriera nelle mani di un performance coach che si occupa anche della sua formazione mentale, di un fisioterapista personale e persino di uno chef che sviluppa piatti su misura. “Più forte è la mia squadra, più forte sono io”.Il giocatore sorride.

Il PSV è chiaro con Johan Bakayoko: non è in vendita a meno che…

E il più felice è il preparatore. “Onestamente, non pensavo che sarebbe andato così in fretta. Soprattutto con Gohan e Romeo. Stanno uscendo dalla loro prima stagione da professionisti ed entrambi sono esplosi sullo schermo. In effetti, sono stati sette anni di lavoro con loro che hanno permesso di arrivarci.crede la persona che presto potrà riprendere le sue buone abitudini ogni fine settimana una volta ripresa la stagione. Mi piacciono i bambini quando li vedo giocare. I miei occhi brillano davvero quando li guardo in TV. Li considero tutti miei fratellini e mi assumo la responsabilità quando non stanno bene.