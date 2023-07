L’Anderlecht ha fatto un’offerta a Fofana

Lo Sporting Dannerlecht è alla ricerca di nuova linfa da diverse settimane ormai. L’unico aspetto negativo è che i residenti di Bruxelles sono riusciti finora ad attirare solo due giocatori: Casper Dolberg e Louis Patrice.



Secondo le informazioni di Il gruppo, Il proprietario del numero 35 avrebbe fatto, nelle ultime ore, un’offerta da 2 a 3 milioni di euro per Yahya Fofana, il portiere dell’Angers. Tuttavia, il residente della Ligue 2 ha detto direttamente all’Anderlecht che non vendeva nulla e contava più che mai sul 22enne parigino. Più che certo è il motivo per cui i Mauves hanno intanto messo gli occhi su Maxime Dupé, l’ex portiere del Tolosa che, dal canto suo, è libero da ogni contratto.

Yahya Fofana

La scorsa stagione, il nativo della capitale francese ha preso parte a undici partite di Ligue 1. E va detto che con Paul Bernardoni non è stato facile per Yahya Fofana trovarsi un posto a lungo termine nelle gabbie angioine. . Resta ora da vedere se il suo allenatore conterà finalmente su di lui per ricoprire ruoli da protagonista in Ligue 2.

