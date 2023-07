Campionato Under 19 Femminile UEFA: Leggermente ispirato in attacco, il Belgio si inchina con decisione contro l’Olanda

Il Belgio ha perso 0-3 contro l’Olanda nella prima giornata del Campionato Under 19 Femminile UEFA, il torneo europeo a otto squadre che manderà le migliori nazioni alla Coppa del Mondo Under 20 che si svolgerà in Colombia 2024.

Nonostante un inizio di partita congiunto, i giovani Flames sono stati in svantaggio per 0-1 all’intervallo. Non delusi, però, provano a farsi valere nel secondo tempo. Impossibile trovare il bug, la gente del posto espone. Il rigore non si fa attendere e ora i belgi sono sotto 0-2. Lo scenario continua a ripetersi. Detroyer e altri continuano verso il tetto olandese ma sbagliano l’ultimo passaggio. Anche se il gesto finale riesce, è la porta opposta che interviene. Al termine della partita, l’Under 19 ha subito un terzo gol, a dir poco.

La Coppa delle Nazioni Europee Femminili Under 19 riunisce 8 squadre divise in due gironi durante la fase a gironi: Belgio, Olanda, Germania e Austria nel Gruppo A, Francia e Spagna (campioni uscenti), Islanda e Repubblica Ceca nel Gruppo Due. Le prime due di ogni girone accedono alle semifinali (giovedì 27/07), mentre la finale si giocherà domenica 30/07.