La commissione esecutiva del Comité international olympique (CIO) è stata raccomandata per i paesi russi e i Bélarusses per le competizioni sportive, dopo l’invasione russa in Ucraina. Dans la foulée, il presidente russo Vladimir Poutine a perdu une de ses plus belles récompensas sportivis.

Tout d’abord, le CIO an annoncé lui avoir retiré l’Ordre olympique. Il s’agit de la plus haute distinzione liée à l’olympisme et a trois niveaux : bronzo, argent et or. Ensuite, la federazione mondiale del taekwondo ha affermato qu’il n’était plus en possess de la ceinture noire de la disciplina!

Le chef du gouvernement russe avait reçu le neuvième dan, le plus haut diplôme en arts martiaux orientaux, en 2013 lors d’une visite à Séoul en Corée du Sud, où se trouve le siège de la fédération de taekwon.

« World Taekwondo condamne fermement les attaques brutales contre des vies innocentes en Ucraina, qui vont à l’encontre de notre vision : la paix est plus précieuse que victorieuse », un déclaré le syndicat dans un communiqué.

La federazione internazionale di judo avait déjà suspendu Poutine dimanche en tant que president d’honneur et ambassadeur.