date de sortie, prix, sport, multijoueur, tout savoir sur le jeu !

À la fin du mois d’avril, Nintendo va de nouveau faire bouger les joueurs du monde entier avec la sortie di Switch Sports, le digne successeur de Wii Sports (en 2006). Debutto avril, nous avons été invités per Nintendo per un tester in prima assoluta nel gioco. N’hésitez pas à retrouver notre avis juste ici.

Pour être certes de tout savoir sur le jeu, nous vous proposons aujourd’hui un récapitulatif pour tout savoir sur le jeu !

Quand sortira Nintendo Switch Sport ?

La sortita di Nintendo Switch Sports è prevista per il 29 aprile 2022.

Sur plas consoles va sortir Nintendo Switch Sports?

Il gioco in esclusiva su Nintendo Switch. Attenzione, le jeu ne sera pas compatibile avec toutes les consoles Switch. Si vous jouez sur la Switch LITE, il ne sera pas possible de jouer à Switch Sports.

Per Nintendo Switch Sports non è più compatibile con Switch Lite?

Nintendo Switch Sport fait parti des rares jeux qui noncessitent obligatoirement l’utilisation des joy-con détachés et de brancher la console sur la télévision. Ainsi, il n’est pas possible de jouer au jeu sur la Switch Lite qui est una console unica portatile.

Quel sera le poids du jeu sur consoles ?

Selon les informations indiquées sur il sito ufficiale di Nintendo, i poids di Switch Sports devrait être de 1,5Go. Cela reste donc assez raisonnable, les disques durs des consoles ne seront pas trop malmenés.

Est-ce qu’il y aura plusieurs edizioni di Nintendo Switch Sports?

Non, Nintendo compte proponer seulement une seule edition: l’édition simple qui sera vendue avec une sangle pour attacher votre joy-con sur votre jambe. N’hésitez pas à consulter notre guida di precomando per tutti i giochi Nintendo Switch Sport al miglior prezzo in rete!

Quel sera il premio di Nintendo Switch Sports?

Il prezzo massimo consigliato per Nintendo Switch Sports è di 49,99 €. En revanche, il est possibile de trouver le jeu moins cher actuellement sur le Net dans une fourchette de prix comprendono tra 39,49 € e 49,99 €.

Quels sports seront presenta dans le jeu ?

Nintendo Switch Sports propone sei discipline che differiscono tra loro per allenarsi in modo diverso. Parmi cette liste, vous allez avoir trois sports que nous avons d’ores et déjà vus dans Wii Sports et Wii Sports Resorts.

Le tennis (faire des matchs en solo ou en duo).

Le chambara (plusieurs saber disponible, avec le saber basique, le saber chargé et le double saber).

Il bowling (avec la possibilité de jouer normalment, de jouer en équipe, et de participer à des challenge).

Trois nouvelles discipline font leur apparition avec :

Il calcio (avec la possibilité de faire des matchs ou des tirs au but).

Le pallavolo (avec la possibilité de faire des matchs seul ou en double).

Le badminton (pour faire des match en solo ou en duo).

Est-ce qu’il est possibile de jouer à plusieurs ?

Oui, vous pouvez jouer jusqu’à quatre joueurs sur la même console. Dans les équipes comme le tennis, vous pouvez jouer en duo pour faire du due contre due. Dans les sports comme le bowling, vous pouvez jouer en équipe ou chacun pour soi. Dans les sports comme le chambara par contre, vous pouvez jouer uniquement en solo en un contre un.

Est-il possibile de jouer en ligne ?

Oui, il più possibile de jouer en ligne à l’ensemble des sport presenti dans le jeu. En revanche, il faudra être abonné su Nintendo Switch Online. Il sera même possible de jouer à deux sur la même console face à des adversaires en ligne !

Est-ce que de nouveaux sports vont arriver dans les prochains mois?

Oui, Nintendo a déjà annoncé que Nintendo Switch Sports allait recevoir plusieurs mises à jour gratuites. Dès le mois de mai, il sera possible de jouer au football avec les pieds. Cet automne, unae nouvelle mise à jour gratuite permettra d’intégrer le Golf parmi les différents sports du jeu. On ne sait pas si d’autres mises à jour arriveront dès l’année prochaine.

