Windows 11 supporta unità floppy da 5,25″.

Windows 11 incarna la visione moderna di Windows. Il suo motore introduce molte novità, ma è difficile dimenticare il passato e non fornisce più supporto per le vecchie apparecchiature.

Questo sistema operativo è stato lanciato nell’ottobre 2021. La sua disponibilità sta migliorando lentamente ma inesorabilmente. È destinato a tutti i computer moderni a causa di determinati requisiti hardware. Windows 11 non può essere installato su tutti i PC Windows 10. I suoi requisiti di sistema ne rendono alcuni obsoleti e vecchi. Questa scelta è un argomento piuttosto caldo perché spinge da una parte all’acquisto mentre i test dall’altra parte mostrano che i vecchi PC Windows 10 non hanno particolari difficoltà a farli funzionare.

Windows 11 e floppy disk da 5,25 pollici

Un recente video getta un po’ d’olio sul fuoco. Si scopre che Windows 11 è abbastanza in grado di supportare unità molto vecchie. Stiamo parlando di floppy disk da 5,25 pollici. Il suo contenuto può essere letto senza problemi. Da un certo punto di vista, questa non è una sorpresa. Il supporto per i dispositivi legacy è essenziale per ovvi motivi di compatibilità. Tuttavia, questa scoperta fa sorridere perché poche persone usano ancora questo tipo di supporto di archiviazione, soprattutto in questo formato.

Questo video conferma ancora una volta che Windows 11 non è un sistema operativo esclusivo per il nuovo hardware. Rilancerà la discussione sulle sue esigenze finanziarie?