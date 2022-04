Les expert mettent en garde contre les “applications Android” promettant de “détruire les programs”

Gli utenti di Android non controllano le applicazioni del Google Play Store che costituiscono un programma antivirus utile per proteggere il telefono, mais qui sont déjà chargées de logiciels malveants Les utilisateurs d’Android doivent rechercher sei applicazioni pericolose qui, jusqu’à récemment, étaient très, il est disponibile gratuitement en téléchargement sur la boutique “Google Play”. Elimina le applicazioni su dispositivi elettronici per 15 000 utenti di Android che pensano che i protettori leurs appareils comme annoncé comme logiciel antivirus. Mais au lieu de protéger les utilisateurs d’Android, ces applications ont été chargées avec un logico bancaire Sharkbot malveillant in grado di volere le informazioni d’identification du compte.

Et si ces connexions sensibles tombent entre les mains de pirates, elles peuvent rendre les utilisateurs d’Android vulnerables au vol, avec des acteurs malveillants capaci di piller leur argent. Et non seulement cela, le logiciel malveillant peut égallement accéder aux comptes de messagerie, aux pages de médias sociaux, ecc.

Scopri le applicazioni Android pericolose scoperte da esperti in sicurezza del Checkpoint e delle supposte di Google Play Store.

Un outil de vol bancaire Android sunomé « Sharkbot » un été trouvé déguisé nelle applicazioni antivirus legittime su Google Play Store – Check Point Software.

Mais si vous téléchargez ces applicazioni avant de les supprimer, le logiciel Dangereux sera probabile toujours cache sur votre téléphone Android.

Et si c’est le cas, vous voudrez supprimer ces program immédiatement. Le applicazioni incriminées proviennent de trois comptes de développeur – Zbynek Adamcik, Adelmio Pagnotto et Bingo Like Inc. I programmi sono Atom Clean-Booster Antivirus, Antivirus Super Cleaner, Alpha Antivirus Cleaner, Powerful Cleaner Antivirus e altre applicazioni che distinguono Center Security – Antivirus.

Outre la soppressione delle applicazioni per il tuo abbigliamento, vous souhaiterez peut-être télécharger un antivirus légitime, tel que Harmony Mobile de Check Point, ed effettua un’analisi del tuo abbigliamento.

Parlant de la minaccia, Check Point a déclaré : « Lorsque vous recherchez une solution antivirus (AV) pour proteger votre téléphone mobile, la dernière ha scelto à laquelle on pourrait s’attendre est de rendre votre appareil vulnérable malve auxills logiciels. C’est ce que l’équipe CPR a rencontré lors de l’analyse des applications sospetta trouvées dans la boutique Google Play. gio. » Applicazioni aggiuntive sono visualizzate in soluzioni audiovisuelle natives, mais en fait, les utilisateurs ont téléchargé et installé un outil de vol Android applé « Sharkbot ».

Pour vous aider à rester à l’abri d’autres minaces similiires à l’avenir, Check Point a fourni des conseils sur la façon d’éviter les escroqueries par des logiciels malveillants : installez uniquement des applications provenant d’éditeurs approu de confiance , et si vous voyez une application d’un nouvel éditeur, recherchez des homologues d’éditeurs de confiance et signalez su Google toute application apparemment sospetto que vous rencontrez.

