Hai tempo: il potenziale di PS5 non sarà sfruttato appieno fino al 2022

Al momento è difficile ottenere una PS5 nuova di zecca. Sei uno dei giocatori che deve ancora mettere le mani sulla console di nuova generazione? Quindi, abbiamo alcune informazioni per le tue notizie: secondo il CEO di Sony, il potenziale della PS5 non verrà sfruttato presto.

Durante l’intervista rilasciata A Media Tass.comIl CEO di Sony Jim Ryan ha fatto una dichiarazione sorprendente. Secondo lui, la piena potenza della nuova PS5 non sarà sfruttata fino al 2022. Notizie relativamente buone per tutti i giocatori che non sono ancora riusciti a mettere le mani sulla console di prossima generazione.

2022

Tuttavia, questo è normale. Per ogni console è necessario attendere qualche mese prima che gli studi di sviluppo possano sfruttare tutte le capacità della console. Ma il 2022 è ancora troppo tardi.

La storia mostra che gli sviluppatori sono avanzati solo nel secondo o terzo anno. Di solito hanno bisogno di un po’ di tempo per abituarsi al materiale. Pertanto, i giocatori vedranno probabilmente grandi cose come il 2015 o il 2016 nella generazione precedente nel 2022. Jim Ryan, PDG di Sony Interactive Entertainment.

Ma possiamo quindi legittimamente porci la seguente domanda: perché acquistare tutti i grandi giochi che sono stati annunciati nel 2021 come? Gran Turismo 7, God of War 2 dove Proibito orizzonte ovest Se non sfruttano il potenziale della console? La bizzarra strategia di Jim Ryan per promuovere i giochi per console del futuro. Dobbiamo aspettarci giochi poco performanti? Possiamo dubitarne visto che i primi giochi già usciti su console sono già visivamente impressionanti e offrono prestazioni senza precedenti su console come 120fps.

Quindi sì, i giochi saranno molto migliori dei giochi per PS4, ma sembra che dovremo aspettare fino al 2022 affinché tutti gli studi raggiungano lo stesso livello di padronanza della nuova console di Sony.