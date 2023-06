Sottomarino perduto: chi sono i cinque passeggeri di Titan?

Giovedì è iniziata una corsa contro il tempo per trovare il sottomarino Titan in una spedizione vicino al relitto del Titanic. Nel tentativo di trovare la capsula in tempo, il destino probabilmente ha afferrato i ranghi delle squadre di soccorso poiché la fornitura di ossigeno di Titano era teoricamente vuota alle 13:08.

Ma chi sono i cinque passeggeri che sono saliti a bordo della capsula?

La loro famiglia ha dichiarato in una dichiarazione che un importante uomo d’affari pakistano e suo figlio erano a bordo del sottomarino. che esso Shahzada DawoodHa 48 anni, vicepresidente di Engro Group con sede a Karachi, nel sud del Pakistan, e suo figlio Solimano, 19 anni, ed entrambi sono cittadini britannici. Engro ha investimenti in diversi settori di attività: energia, agricoltura, petrolchimica e telecomunicazioni. Si noti che il Daily Mail ha definito Shahzada Dawood uno dei maggiori patrimoni netti pakistani.

Sottomarino scomparso: membri della dinastia pakistana a bordo

Anche nella capsula Hamish Harding, un avventuriero e miliardario britannico di 58 anni. L’imprenditore ha familiarità con le esplorazioni estreme. A parte le sue avventure, che racconta sui social, si conoscono pochi dettagli sulla carriera e la fortuna del CEO di Action Aviation, società di vendita di jet privati, fondata nel 2004.

Hamish Harding si è laureato all’Università di Cambridge in Scienze Naturali e Ingegneria Chimica ed è andato nello spazio un anno fa a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin per un volo di dieci minuti, segnando la quinta missione con equipaggio di successo per Jeff Bezos, il suo “mentore”. Ha molte menzioni nel Guinness dei primati. Tra le sue imprese, un’immersione nel marzo 2021 con un altro esploratore, Victor Vescovo, nella parte più profonda della Fossa delle Marianne, la parte di oceano più profonda fino ad oggi conosciuta, a bordo di un sommergibile biposto. Questa missione è stata la più lunga trascorsa a questa profondità (4 ore e 15 minuti) con la distanza più lunga percorsa (4600 metri).

Lui e sua moglie Linda hanno due figli, tra cui Giles, che all’età di 12 anni nel 2020 è diventato la persona più giovane a viaggiare al Polo Sud, secondo i rapporti del Times.

Un altro avventuriero che è anche su Titano: Paolo Enrico Nargolet, un esploratore francese di 77 anni. La sua famiglia ha confermato la sua presenza a bordo del quotidiano francese Le Figaro. Paul-Henri Nargulet è un sommozzatore e appassionato di archeologia marina. Esploratore di fondali marini, ha trascorso la prima parte della sua carriera come ufficiale di marina. Comandante del gruppo di sommozzatori a Cherbourg (nord-ovest della Francia), divenne poi pilota di sottomarini nella Marina francese. Passò poi all’archeologia marina, con lo scavo di numerosi relitti.

Nel 1986 è diventato responsabile dei sottomarini di intervento in profondità dell’Istituto francese di ricerca per lo sfruttamento del mare (Ifremer). Un anno fa, un team guidato dallo scienziato americano Robert Ballard, in collaborazione con Ifremer, ha trovato il relitto del Titanic. Nel 1987, Paul-Henri Nargoulet ha visto il relitto a bordo del sottomarino francese Nautilus. Sono seguite dozzine di immersioni, che hanno permesso in particolare di recuperare diverse centinaia di oggetti. L’ultima data è l’estate 2021.

L’ultima persona a bordo è il CEO di OceanGate (che ha fondato nel 2009), Corsa di Stockton, responsabile delle spedizioni e organizzatore della spedizione. La compagnia di quello che la rivista Smithsonian definisce un “intrepido inventore” ha iniziato nel 2021 portando i clienti paganti a vedere il relitto del Titanic a bordo del suo sottomarino costruito su misura. Stockton Rush ha affermato che visitare il naufragio faceva parte di una strategia di marketing mentre cercava di sviluppare nuove innovazioni per le navi sommergibili.

Secondo il sito web della sua azienda, l’americano ha iniziato la sua carriera nel 1981 come il più giovane pilota di trasporto aereo del mondo, all’età di 19 anni. Ma negli ultimi 20 anni, è stato coinvolto in diverse iniziative tecnologiche legate all’oceano, tra cui BlueView Technologies, che produce piccoli sistemi sonar ad alta frequenza. (con AFP)