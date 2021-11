Corona Virus: la nuova variante di Omicron si sta diffondendo in tutto il pianeta

La nuova alternativa al coronavirus, Omicron, ha continuato a diffondersi in tutto il mondo domenica sera, con i primi casi comparsi in Canada, suscitando preoccupazione e spingendo sempre più Paesi a chiudere nuovamente le frontiere ai viaggiatori stranieri. Di recente, il Canada ha annunciato domenica due casi di persone che si erano recate di recente in Nigeria e sono state messe in isolamento a Ottawa.

Mentre la pandemia ha già mietuto più di cinque milioni di vittime in tutto il mondo dalla fine del 2019, l’arrivo della variante Omicron è stato giudicato la scorsa settimana”.preoccupante“Dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stata individuata in Sudafrica e ha spinto molti Paesi a chiudere le frontiere con il Sudafrica quando a volte questo apriva con difficoltà le sue porte al mondo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità è venuta in aiuto ai Paesi africani, chiedendo: “Per mantenere aperte le frontiere“. già giudicando se stesso.”punire“Per svelare l’esistenza dell’alternativa, il Sudafrica ha chiesto un aumento”immediato e urgente Restrizioni di viaggio. Il Malawi ha denunciato le restrizioni di viaggio che ricadono sottol’afrofobia“.

Immediatamente, il prestigioso Ospedale Bambino Gesù di Roma ha pubblicato il primo”foto“della nuova variante, indicando che contiene molte più mutazioni rispetto alla variante delta attualmente dominante.

Altri studi ci diranno se questo adattamento è neutro, meno pericoloso o più pericolosoI ricercatori hanno detto.

I casi sono comunque raddoppiati, soprattutto in Europa.

Nei Paesi Bassi, le autorità sanitarie hanno annunciato che 13 passeggeri arrivati ​​ad Amsterdam dal Sudafrica venerdì trasportavano il surrogato.

La gendarmeria locale ha annunciato domenica sera di aver arrestato due passeggeri a bordo di un aereo in procinto di decollare.sono andato“Un hotel dove sono stati prenotati passeggeri dal Sudafrica e contagiati dal Covid.

Due dei casi segnalati in Danimarca provenivano anche dal Sudafrica, così come i tre casi confermati in Germania e il caso».PossibileAnnunciato domenica sera dalla Svizzera.

Domenica, il Regno Unito ha annunciato un terzo caso dal Sudafrica.

Israele, dove un viaggiatore di ritorno dal Malawi è risultato positivo, vieta l’ingresso agli stranieri da domenica sera e impone test PCR e quarantena anche ai suoi cittadini vaccinati.

Sono stati confermati due casi in Australia di due passeggeri sudafricani vaccinati, il giorno in cui il paese ha chiuso i suoi confini a nove paesi sudafricani.

Oltre che in Canada, Israele e Australia, la variante Omnicron è stata confermata in Sud Africa, Botswana, Hong Kong e in diversi paesi europei (Belgio, Germania, Italia e Repubblica Ceca).

incontro urgente

Di fronte a questa diffusione, lunedì il Regno Unito ha convocato “incontro urgente” Ministri della Salute del Gruppo dei Sette, e ne detiene la presidenza di turno.

In Francia viene scoperta una variante di Omicron . “Probabilmente questione di ore”Domenica il ministro della Salute Olivier Veran ha stimato.

La nuova variante B.1.1.529 presenta un rischio “Dal più alto all’altissimoPer l’Europa, secondo l’agenzia sanitaria dell’Unione europea.

Già prima della sua nascita, il continente stava affrontando un’epidemia associata al cambiamento del Delta, con la reimposizione di restrizioni sanitarie non sempre accettabili come nei Paesi Bassi, nelle Antille francesi o in Svizzera. Tuttavia, questo paese ha in gran parte ratificato domenica la carta Covid.

In Austria, decine di migliaia di persone hanno manifestato questo fine settimana contro l’impegno per il vaccino.

Secondo il gruppo di esperti dell’OMS, i dati preliminari indicano che la variante Omicron mostra “Aumento del rischio di reinfezioneNessuna variabile ha causato così tanta preoccupazione nel mondo dall’emergere di Delta, ed è davvero altamente contagiosa.

In tutti i continenti, e soprattutto in Europa, molti paesi si chiudono ai paesi sudafricani tra cui Sudafrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini e Mozambico, ma anche Zambia, Malawi o Angola a seconda della situazione. Inoltre, inasprisce le regole di ingresso per tutti i viaggiatori.

L’Angola, inserita nella lista rossa del Regno Unito, domenica è diventata il primo Paese sudafricano a sospendere i voli nella regione.

Le Filippine hanno annunciato la sospensione dei voli dai paesi in cui è stata scoperta la variante.

Nel Regno Unito, martedì entreranno in vigore nuove restrizioni, con il ritorno delle mascherine e l’inasprimento delle procedure di ingresso.

L’Arabia Saudita ha ampliato l’elenco dei paesi con cui ha sospeso le relazioni a 14. Kuwait e Qatar – un importante hub aereo – hanno anche annunciato restrizioni rispettivamente su nove e cinque paesi africani.

Per quanto riguarda il Marocco, domenica ha annunciato la sospensione di tutti i voli diretti per un periodo di due settimane.

“corsa contro il tempo”

Negli Stati Uniti, che hanno riaperto al mondo all’inizio di novembre, le frontiere saranno chiuse da lunedì ai viaggiatori provenienti da otto Paesi sudafricani.

Oltre ai produttori di vaccini, AstraZeneca come Pfizer/BioNTech, Moderna e Novavax hanno espresso fiducia nella loro capacità di combattere il ceppo Omicron.

sarà necessario “molte settimane” Per comprendere il livello di trasmissibilità e virulenza della nuova variante, ha detto venerdì l’Organizzazione mondiale della sanità.

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato:Due o tre settimane“Il tempo necessario ai laboratori per determinare se devono adattare il loro vaccino e l’appello di domenica per raddoppiare le precauzioni sanitarie per”vincere tempo” durante questo”corsa contro il tempo“.