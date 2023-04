“Disagi economici senza precedenti”

Il gruppo di prêt-à-porter Kaporal, un marchio di abbigliamento francese specializzato in jeans, è stato ufficialmente posto in amministrazione controllata, secondo una decisione emessa venerdì dal tribunale commerciale di Marsiglia in consultazione con l’AFP. Il marchio, che ha sede a Marsiglia e che dà lavoro a circa 530 persone e conta 113 punti vendita in Francia, ha richiesto questo collocamento a inizio settimana per far fronte a “difficoltà economiche senza precedenti”.

Il tribunale commerciale di Marsiglia “annuncia il 30 marzo 2023 l’apertura di una procedura di amministrazione controllata” contro Caporal, in “sospensione dei pagamenti il ​​10 marzo 2023”, spiega la sentenza.

Quest’ultima ha inoltre aperto un periodo di monitoraggio di sei mesi con l’obiettivo di tutelare la società e consentirle di proseguire la propria attività.

Martedì, il gruppo ha spiegato in un comunicato stampa che “per molti anni la società ha affrontato esternalità imprevedibili e inarrestabili”, citando le conseguenze delle manifestazioni dei “gilet gialli”, della pandemia di Covid-19, degli “scioperi a cascata” e dello “shock inflazionistico”. “. Soprattutto a causa della guerra in Ucraina. Sottolineando di non aver trovato un nuovo investitore in grado di rilanciare il marchio, “la società non può più permettersi di pagare da sola i propri debiti. Pertanto, la società utilizzerà uno strumento legale a disposizione delle imprese in difficoltà”, ha spiegato il gruppo. Il marchio Kaporal è stato creato nel 2004 dalla famiglia Marsiglia, già specializzata in jeans, e ha raggiunto nel 2022 un fatturato di 99 milioni di euro.