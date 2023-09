La grande prova per i marchi: raramente le persone si innamorano degli éclair al cioccolato (confronto)

Un nuovo episodio della serie di test sui consumatori. Ricordiamo che ogni settimana testiamo i prodotti in vendita nelle cinque principali catene di supermercati (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl e Carrefour) confrontando le marche principali con le marche “bianche” o dei distributori. Il punteggio finale per ciascun prodotto è di 20 punti: 2,5 punti per l’aspetto del packaging, l’aspetto del prodotto, il valore nutrizionale e la facilità di lettura dell’etichetta, e 5 punti per il gusto e il rapporto qualità. . Questa settimana abbiamo testato gli eclair al cioccolato.

Lato dell’imballaggio: Nel complesso, non potrebbe essere più semplice: un imballaggio in plastica trasparente e dura. Quindi è difficile dare una valutazione diversa a ciascuno, ma Aldi e Colruyt hanno saputo giocare su loghi e marchi forti e ben posizionati per fare una piccola differenza.

Aspetto del prodotto: Meno bello quello proposto da Liddell. Non generoso con il cioccolato, troppo morbido e senza un aroma gradevole, è stato un fallimento. Per Delhaize era davvero delizioso, ma il cioccolato aveva una consistenza molto speciale, con una sorta di gelatina ovunque. Per Carrefour l’odore era gradevole, ma l’impasto era troppo morbido. Per quanto riguarda l’Intermarché, l’impasto era un po’ molle e umido, ma il profumo del cioccolato e della pasta era buono, e la crema era generosa in quantità. Infine, Colruyt e Aldi soddisfano tutti i requisiti.

Valore nutrizionale : Punteggio nutrizionale D Per tutti è chiaro che stiamo parlando di dolci molto dolci e grassi.

Etichetta di facile lettura: Per Delhaize e Lidl questo era veramente inadeguato e illeggibile. Sicuramente vale la pena guardarlo di nuovo. Per il resto andava bene, ma questo è il tipo di packaging in cui è sempre difficile orientarsi.

Gusto: Oggettivamente parlando, niente batte i veri bignè di pasticceria. L’unico che ci è davvero piaciuto è quello di Colruyt. È quasi l’unico posto dove abbiamo assaggiato una crema pasticcera minima. Inoltre, il cioccolato e la consistenza delle caramelle erano buoni. Intermarché si colloca proprio accanto ad esso perché la crema è davvero priva di gusto. Carrefour ottiene solo nella media, mentre gli altri falliscono tutti. il peggiore ? Che viene venduto alla Lidl. Il cioccolato era molto buono, ma la consistenza dell’impasto era troppo elastica e la crema era poco presente e insapore.

Valore del denaro: In generale siamo nella stessa fascia di prezzo per tutti, tra i due e i tre euro per due éclair. A proposito, avevano tutti la stessa dimensione. Ecco i dettagli in ordine: Aldi e Colruyt (€ 2,09), Lidl (€ 2,19), Carrefour (€ 2,75), Intermarché (€ 2,77) e Delhaize (€ 2,87). Per vostra informazione, nei prossimi giorni ci sono promozioni a Intermarché (2+2 gratis) e Delhaize (3+1 gratis).

