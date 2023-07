Elon Musk dice “arrivederci” a Twitter

Uscire dall’uccellino blu? L’eccentrico imprenditore e proprietario di Twitter, Elon Musk, ha suggerito sabato sera che sta valutando la possibilità di cambiare nome e logo del suo social network. “Presto diremo “arrivederci” (in francese, ndr) al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelliha twittato per la prima volta, prima di suggerire che il nuovo logo potrebbe essere una “X”.

Dopo aver acquistato Twitter l’anno scorso per 44 miliardi di dollari, Elon Musk ha cambiato il nome dell’azienda in “X Corp” nell’aprile 2023, e parla regolarmente del suo oscuro progetto per trasformarla in un’app multiforme, con servizi finanziari, come WeChat in Cina.

In risposta a una domanda di un utente che chiedeva se fosse possibile accedere a Twitter da x.com, Elon Musk ha risposto: “naturalmente“.

X.com è il nome e il sito web della banca online fondata dall’imprenditore e poi diventata il servizio di pagamento online PayPal.