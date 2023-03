Comodo da indossare, grande autonomia, con monitoraggio della salute

Il moderno Watch Sense 2 ha diverse qualità che gli conferiscono un posto più che decente nel mercato degli smartwatch. Ha un design elegante, comodo e leggero e ha uno schermo più grande, un’impressionante durata della batteria di cinque giorni e sensori in pelle per una gamma di impostazioni vitali.

Situato all’estremità superiore della gamma Fitbit, Quest’ora 2 A $ 400, è ancora più conveniente rispetto alle sue controparti di fascia alta di Apple o Garmin. È possibile trovarlo ad un prezzo migliore guardando un po’. All’inizio di novembre 2022, scende a $ 260 CAD.

Per darti un assaggio, Sense 2 utilizza sensori di tracciamento dello stress con un nuovo sensore di risposta del corpo che traccia l’attività elettrica continua (cEDA) per gestire lo stress durante il giorno, direttamente dal tuo polso.

Rispetto alla prima generazione lanciata nel 2020, questo Sense 2 è più sottile e leggero.

Oltre alla funzione cDEA, utilizza metriche come frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, pelle e temperatura corporea per aiutarti a capire meglio quando il tuo corpo mostra potenziali segni di stress.

Quando sei sotto stress, l’orologio ti chiede di pensare a come ti senti e fornisce suggerimenti per aiutarti a rilassarti. I suoi riepiloghi settimanali evidenziano tendenze come i tuoi giorni più stressanti e i tuoi stati d’animo forti.

Cinque o due giorni di autonomia

Il grande miglioramento è senza dubbio la durata della batteria. Se lo schermo è impostato per apparire solo con un movimento del polso o un tocco sullo schermo, l’autonomia si estende su circa cinque giorni. E se lo trovi troppo lungo, puoi impostare il display su permanente. In questo caso l’autonomia scende a due giorni, anche più di quella dell’Apple Watch con display on demand.

Da 0 a 100% bastano solo 2 ore per ricaricarsi, e una ricarica di 12 minuti ti regala un giorno di autonomia.

Sense 2 de Fitbit o Google Pixel Watch

Dal momento che i due orologi sono nati sotto lo stesso tetto in Alphabet-Google, è interessante confrontarli. In breve, Pixel Watch di Google offre una serie di funzionalità relative allo stile di vita non disponibili sulle controparti del sistema operativo Fitbit, come il supporto per le chiamate telefoniche, l’accesso al Google Play Store per il download di app di terze parti e l’Assistente Google per i comandi vocali della smart home. Al contrario, lo stesso Pixel Watch non dispone di molte delle funzionalità per la salute offerte sugli orologi Fitbit adeguati, tra cui il monitoraggio della SpO2, le notifiche della frequenza cardiaca alta o bassa e le sessioni di respirazione guidata.

L’integrazione con l’ecosistema di app per dispositivi mobili di Google ha consentito a Fitbit di integrare Google Pay per i pagamenti contactless senza telefono o carta di credito a portata di mano. D’altra parte, un lavoro da casa Pagamento Fitbit Possibile solo con poche istituzioni finanziarie nel paese.

In poche parole, Sense 2 è simile ad altri orologi per il fitness e la salute di Fitbit, ad eccezione di alcune funzioni intelligenti.

Bella vista giorno e notte

Dentro e fuori, leggere le informazioni sullo schermo non è un problema. Sono disponibili tre livelli di luminosità e un’opzione di visualizzazione sempre attiva. Il touch screen è veloce e risponde bene ai tocchi.

Un altro miglioramento: il pulsante tattile dell’orologio di prima generazione è stato sostituito con un pulsante fisico sul lato sinistro del nuovo modello.

Navigare nei menu è facile. Basta scorrere verso il basso (impostazioni rapide), su (notifiche), destra (attività) e sinistra (metriche, conteggio dei passi, frequenza cardiaca, ecc.).

Utilmente, è possibile accedere alla modalità standby (Impostazioni rapide) facendo clic sulla falce di luna. Puoi creare una programmazione oraria per attivare o disattivare automaticamente la modalità di sospensione in modo da non essere disturbato.

Alcune funzioni come l’elettrocardiogramma (ECG) non sono attivate per impostazione predefinita. Apri la funzione ECG sull’orologio, che aprirà l’app Fitbit sul tuo iPhone o dispositivo Android. Una volta passati gli avvertimenti, otteniamo una misurazione di 30 secondi dell’attività elettrica del cuore.

Nel complesso, scegli l’aspetto, il design di Sense 2, senza essere datato, non farà davvero girare la testa come la nuova serie Apple Watch più sottile. comodo.

A proposito, sostituire il cinturino è facile, basta spingere verso il basso uno dei fermi per rilasciarlo.

Altro particolare degno di nota: anche se al 95% degli utenti questo non interessa, questo orologio è resistente all’acqua fino a 50 metri, una profondità che supera di gran lunga molti orologi in commercio, tutte le categorie messe insieme.

Applicazione Fitbit

Associa un file sensazione 2 Con Fitbit sul mio iPhone 14 o il mio TCL su Android è facile, purché non ci siano altri orologi. L’app Fitbit può gestire solo un orologio.

Ha sempre sincronizzato i miei dati senza problemi. Per iniziare, devi scaricare l’app Fitbit sul tuo smartphone e accedere o creare un account. Se hai già l’app, assicurati che sia aggiornata (versione 3.65 o successiva.

Successivamente, tocca la tua immagine del profilo > Configurazione dispositivo > Sense 2 > configurazione e l’app ti guiderà attraverso il processo. Durante la configurazione iniziale, hai la possibilità di abilitare una manciata di funzioni sull’orologio, ma puoi sempre modificare queste impostazioni in qualsiasi momento sull’app Fitbit.

L’orologio da $ 400 ($ 399,95) è disponibile in tre colori: