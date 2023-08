Parcheggiare a Verviers: la città è tornata indietro

A partire da domenica 20 agosto, il Comune di Verviers assumerà la gestione dei parcheggi.

Mettere soldi su un parchimetro è un gesto che alla maggior parte degli automobilisti non piace. E dal lato della città, anche questa gestione dei parcheggi non sembra essere molto popolare. Questo è il motivo per cui la maggior parte di loro passa attraverso società private di gestione dei parcheggi. Ma noi di Verviers ci tratteniamo. Per Alexandre Louvet, sindaco ad interim di Verviers, questi commenti del pubblico sono stati essenziali: Vogliamo avere il controllo del nostro sistema di parcheggio in modo da poterlo adattare alle realtà della città o agli imprevisti. “

Cosa sta cambiando?

Ogni utente ha diritto a un’ora gratuita, anziché un quarto d’ora prima, gli agenti comunali controlleranno i parcheggi e i parcheggi postpagati diventeranno normali aree a pagamento. Le domande per le carte di soggiorno saranno presentate attraverso lo sportello elettronico della città di Verviers.

Rendi Verviers più attraente

Con questo annuncio, la città spera di riportare i clienti negli affari del centro. ” Penso che l’obiettivo di garantire la rotazione dei veicoli emettendo rapporti molto rapidamente abbia scoraggiato molte persone. Cambiando il sistema e offrendo la prima ora di parcheggio gratuito, speriamo di garantire l’attrattiva del centro cittadino dice Alexander Lovett.

Ma questa misura non sarà necessariamente un buon affare per le finanze. Ogni anno la società privata riesce a portare oltre 550.000 euro; Ora il collegio municipale prevede che questa cifra diminuisca nei prossimi mesi.