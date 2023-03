Olivier Guyat (Famiglie numerose) “Transformer”: il suo grande cambiamento fisico è stato rivelato e i netizen sono rimasti sbalorditi

Lo aspettava da mesi! Olivier Guyat era stupendo su Instagram durante la giornata di lunedì 27 marzo 2023. Infatti, papà stella Famiglie numerose, vita in XXL Ha annunciato nel 2020 di aver fatto ricorso al cambiamento delle dimensioni fisiche, cosa che aveva a lungo sognato. Si trattava della revisione completa dei suoi denti.

Perché il marito di Soukdavone è sempre stato molto complesso con il suo sorriso, che ai suoi occhi è tutt’altro che perfetto e si rovina nel tempo. Quindi, per rimediare, Olivier Guyatt si è dotato di protesi impeccabili! Sul suo account, ha condiviso un video del risultato, oltre a foto prima e dopo per testimoniare la subdola differenza. “Un milione di grazie in più per avermi regalato più di un bel sorrisoEra indirizzata al Consiglio dei ministri, che l’ha appoggiata.

Il risultato è stato sorprendente

I netizen si sono affrettati a rispondere all’autocompiacimento e all’affermazione dell’imprenditore. “Wow, il risultato è sorprendente. Sorriso assolutamente stupendo“,”Congratulazioni al chirurgo dentale“,”lo spostamento“,”È così bello, un sorriso è vita“,”Bellissimo Oliver…“,”Ottimo risultato“,”Meraviglioso meraviglioso, devi essere felice! Che sorrisoO “incredibilePossiamo leggere nel suo thread di commenti.