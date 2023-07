Birmania Aung San Suu Kyi “in buona salute” Mercoledì il capo della diplomazia thailandese ha dichiarato di aver incontrato la vincitrice del premio Nobel per la pace, di cui si sono avute poche notizie dal suo arresto nel 2021. pubblicato 12 luglio 2023, 08:37

Aung Suu Kyi è detenuta dal colpo di stato della giunta birmana del 1° febbraio 2021. Reuters

“C’è stato un incontro e lei era sana ed è stato un buon incontro.” Mercoledì scorso, il ministro degli Esteri thailandese Don Pramudwinai ha dichiarato di aver incontrato Aung San Suu Kyi la scorsa settimana. Questa è la prima intervista della vincitrice del premio Nobel per la pace dal suo successivo arresto colpo di stato 2021 in Birmania. Don Pramudwinay ha parlato ai giornalisti a margine di un incontro dei ministri degli Esteri dell’Asean nella capitale indonesiana, Jakarta.

Aung Suu Kyi è detenuta dal colpo di stato militare birmano del 1° febbraio 2021. Ha posto fine al breve esperimento democratico della Birmania e ha fatto precipitare il paese del sud-est asiatico in un caos sanguinoso. Il 78enne premio Nobel è stato successivamente accusato di una serie di accuse e imprigionato da un tribunale della giunta per un totale di 33 anni dopo il suo servizio.Processo simulato dalle organizzazioni per i diritti umani.

Dun ha detto alla stampa di aver incontrato Suu Kyi domenica e ha chiesto una ripresa dei colloqui per porre fine alla crisi. “Ho incoraggiato il dialogo”, ha detto Don. Ha aggiunto che stava chiedendo di “trattare con l’autorità di Naypyidaw”, riferendosi alla giunta militare al potere nella capitale del paese.

Suu Kyi è stata vista solo una volta dal colpo di stato, in foto sgranate scattate dai media statali di un’aula di tribunale a torso nudo nella capitale costruita dai militari. La giunta ha rifiutato ripetute richieste da parte di diplomatici stranieri di interrogarla e per la maggior parte del processo ai suoi avvocati è stato impedito di parlare con i media. Nel giugno dello scorso annoÈ stata trasferita dagli arresti domiciliari a Naypyidaw all’isolamento nella prigione.

