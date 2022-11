Come potrebbe essere colpita la Francia?

concentrazione – L’UNESCO ritiene che uno tsunami nel Mediterraneo sia altamente probabile entro i prossimi 30 anni.

Lo tsunami potrebbe colpire la Francia? Se la domanda suona fantasiosa, il pericolo è molto reale, secondo l’UNESCO Che sia considerata la possibilità di un tale fenomeno nel Mar Mediterraneo è molto probabile Nei prossimi trent’anni. Questa onda, causata dal rapido movimento di un volume d’acqua, può essere causata da un terremoto, da un’eruzione vulcanica o anche da movimenti sottomarini.

Sebbene rari, diversi tsunami si sono già verificati in Europa. Per studiare i rischi, il Centro di allerta Tsunami CENALT (Commissione per l’energia atomica e le energie alternative) ha analizzato i precedenti storici. Quali forme possono assumere oggi? Che danno può causare? Nella giornata di sensibilizzazione allo tsunami questo sabato, 5 novembre, intervisteremo Hélène Heber, coordinatrice nazionale del centro, che analizza i diversi scenari che potrebbero riguardare la Francia.

Pericolo di tsunami nel Mediterraneo

I terremoti sono la principale causa degli tsunami. Bella zona Particolarmente esposti ad esso, molti eventi di questo tipo sono già stati segnalati. Nel 1887, ad esempio, in inverno, durante il Carnevale di Nizza, uno tsunami raggiunse la costa intorno alle 6 del mattino e causò la morte di 8 persone nelle Alpi Marittime e il ferimento di altre 55. Fu particolarmente fatale in Liguria, in Italia, dove morirono 635 persone.

Una casa a Nizza fu demolita nel terremoto della Riviera del 1887. Illustrazione e Storia della nostra terra a cura di Robert Brown (Cassel, 1890 circa). Guarda e impara / Immagini di Bridgeman

Contrariamente a quanto si possa immaginare, le onde non hanno raggiunto un’altezza di 15 metri. “Misuravano uno o due metri‘ corregge Helen Heber.Un flusso d’acqua di 50 cm in mare può essere particolarmente devastante: può raggiungere i 40 km/he quindi far cadere persone fragili, anziani o anche bambini e portarli via.Helen Heber, che aggiunge che questo scenario è particolarmente preoccupante, aggiunge. “Un’alluvione di diversi metri durerà diverse ore e avrà un impatto economico e alla fine porterà a perdite umane.»

Margine algerino nel Mediterraneo sudoccidentaleÈ inoltre soggetto a zone sismiche molto estese“, continua Helen Heber. Ricordiamo il forte terremoto del 1980 in Algeria, oppure il terremoto del 2003. Il terremoto di Boumerdes, sulla costa algerina, ha provocato delle onde che hanno spazzato il Mediterraneo: nelle Isole Baleari si possono osservare da due a tre metri di altezza In Francia hanno raggiunto un’altezza di metri Centinaia di barche sono state danneggiate nelle Isole Baleari.

Pericolo di tsunami nell’Oceano Atlantico

Se il Mediterraneo fosse il più colpito dal rischio tsunami, l’Atlantico non sarebbe escluso. Qui anche le regionitsunamisono inclusi. Ce lo ricorda la storia con lo tsunami che devastò la città di Lisbona nel XVIII secolo.

Il 1° novembre 1755 un fortissimo terremoto distrusse la città portoghese. Dopo pochi minuti o anche poche ore, si è verificato uno tsunami, con onde alte dai cinque ai quindici metri. Fu affondato anche il porto sul fiume Tago e il centro cittadino. “Portogallo, Marocco e il Golfo di Cadice in Spagna erano in testa, e sono stati colpiti anche da onde abbastanza alte, quasi Quello che abbiamo visto in Giappone nel 2011. Anche le Indie occidentali francesi hanno notato onde da tre a quattro metriHa commentato Helen Heber. Tra terremoto, tsunami e incendi, 100.000 persone sono state vittime di questo terremoto e delle sue conseguenze indirette a Lisbona.

Terremoto di Lisbona, Portogallo, 1 novembre 1755. Xilografia colorata. Foto di Granger/Bridgeman

Questo tsunami è uno dei più importanti disastri naturali nell’Oceano Atlantico. Le coste francesi furono in qualche modo protette a causa della formazione della penisola iberica. “Ma crediamo, attraverso simulazioni numeriche, che questo tsunami avrà potenziali impatti su alcune coste della costa atlantica. ‘ avverte Helen Heber.È successo tre secoli fa, e quindi potrebbe succedere di nuovo domani, come tra un secolo o due. Si stima che tali tsunami siano possibili in questa regione ogni 400-500 anni circa».

le rocce si sbriciolano

Oltre ai terremoti, gli tsunami possono essere causati da altri fattori, come frane e valanghe. È quanto accadde il 16 ottobre 1979, dopo una frana nel sito dell’aeroporto di Nizza: lo tsunami inghiottì diverse zone di Antibes e Nizza, con un’onda di circa quattro metri di altezza a Lasalis, provocando danni materiali e una decina di deceduti. “Lì, la nostra valanga sottomarina genera un’increspatura del mare sopra. Non è possibile anticipare questo tipo di fenomeno. Quando crolla, si verificano grandi effetti devastanti proprio davanti alla sorgente‘, spiega Helen Heber.

Le barche, travolte dal maremoto, si imbarcarono sui ponti di barche del porto di Nizza il 16 ottobre 1979. Eric Gillard/Archivio/AFP

Scenari meno probabili: vulcani e meteoriti.

Altri eventi possono causare uno tsunami, ma la probabilità è inferiore. Vulcani in particolare:Abbiamo un esempio recentemente a Tonga, con l’eruzione del vulcano Hong Tonga nel 2022. Le isole più vicine hanno ricevuto onde alte fino a quindici metri; Anche Oceania, America e Asia sono state colpite da queste onde.»

«Devi capire che quando un vulcano erutta, l’intero edificio viene distrutto.Entrambi possono generare onde perché crollano sotto il mare, ma anche perché l’esplosione si fa sentire nell’atmosfera, generando onde. L’accoppiamento tra l’atmosfera e lo strato d’acqua è chiamato meteotsunami.».

L’eruzione del 2022 del vulcano Honga Tonga. Scambio di informazioni / Reuters

L’ultimo scenario, che è una possibilità esigua: uno tsunami causato da un meteorite, come accadde 66 milioni di anni fa nel Golfo del Messico. Il meteorite ha formato un’onda alta 150 metri che potrebbe aver contribuito all’estinzione dei dinosauri. Si scopre che sì, in questi casi possiamo avere fenomeni di tipo tsunami, molto più complessi e catastrofici.Ma conclude che è estremamente raro.