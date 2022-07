Vespe precoci, mosche e zanzare a bordo: colpa del tempo

Zanzare e mosche sull’aereo

Mosche e zanzare hanno la capacità di riprodursi diverse generazioni all’anno e questo dipende dal clima. Il caldo clima di giugno e i recenti periodi di pioggia sono la combinazione perfetta per accelerare il ciclo riproduttivo. Un uovo di zanzara posato a terra può vivere per diversi mesi. Una volta a contatto con l’acqua, può schiudersi.

Frederic Francis, Professore di Entomologia alla Scuola di Scienze Agrarie di Jumblow, sottolinea che: ” Il fatto che avessimo periodi di forti piogge, avremmo avuto acqua stagnante. È il nido perfetto per la riproduzione delle zanzare e quindi lo sviluppo delle larve. Se superiamo i 25 gradi, questo accelererà il loro ciclo e quindi le larve si svilupperanno in un tempo molto più breve. Questo è il motivo per cui stiamo assistendo a una maggiore emergenza degli adulti. “

” Le mosche si nutrono di una varietà di materia organica in decomposizione. Potrebbe trattarsi di rifiuti vegetali, rifiuti animali, ecc. Se abbiamo l’umidità necessaria per la crescita delle larve e allo stesso tempo temperature elevate, questo accorcerà anche il loro ciclo di crescita. “

Per evitare che le mosche infestano la tua casa, ti consigliamo di non fornire una copertura, assicurandoti che i bidoni della spazzatura siano chiusi.