Salute mentale in movimento

Una gita per parlare di salute mentale. Berne Health, InfoQuartier Boujean, il Gruppo Vivre e le Società InterNido organizzano ogni sabato dalle 14:00 alle 17:00 un incontro per genitori e giovani parenti sul tema “Prendersi cura della propria salute mentale e della salute dei bambini”. Fornirà un quadro per le discussioni tra i propri cari, ma anche con professionisti su vari argomenti come il movimento, il relax, la ricerca di aiuto e la gestione delle difficoltà. Per raggiungere un pubblico più ampio possibile, le attività saranno disponibili in diverse lingue: in tedesco e francese ovviamente, ma anche in ucraino, arabo, spagnolo e farsi, spiega André Huegi, Consulente per la promozione e la prevenzione della salute presso Bernese Health: