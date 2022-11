Sanità, Debito, Orpea: Il Piano Viaggi

Pubblicato il 15 novembre 2022 alle 19:26

Quanto prima Orpea affronta il suo ristabilimento, tanto più grande il compito può dare ai nervi degli azionisti. Dopo il Piano A dello scorso giugno, abbandonato a causa dell’aumento dei tassi di interesse che complicano le compravendite immobiliari, il Piano B presentato dall’amministratore delegato Laurent Guillot e approvato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione presieduto da Guillaume Bibi ha di che preoccuparsi per i prestatori per definizione non tutti allineato. Inoltre fa precipitare gli azionisti nei guai mitigazione che potrebbe raggiungere dall’80 al 90% secondo Oddo, con un aumento di capitale moltiplicativo.

La ristrutturazione finanziaria sembra molto pesante, ma nel complesso, classica, un po’ nello stile di Vallourec o Europcar, che sono riusciti a uscire da una brutta situazione. La nuova opera “Con te e per te” merita il viaggio soprattutto per la sua ambizione operativa.

tasso di occupazione

Per raggiungere un tasso di crescita annuo del 9% nelle vendite e aumentare il tasso di margine di tre punti, il tasso di occupazione deve aumentare seriamente.

In Francia, dove è sceso all’85%, il margine di progresso sembra essere di circa dieci punti. Per una famiglia chiusa per carenza di personale sarà necessario ridurre il turnover.

L’accoglienza del mercato azionario (-2,5% per azione, -90% YTD) avrebbe potuto essere meno fredda se uno o due investitori a lungo termine si fossero davvero fatti avanti.