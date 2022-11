Una casa di cura sarà allestita nel Parc de l’Arsenal

Progetto interamente privato

Questo acquisto è molto importante, sia per i professionisti che vedono il proprio progetto che sta dando i suoi frutti, sia per i funzionari eletti e tutti i residenti di Chantrain, felici ed entusiasti dell’idea di creare un centro medico nel loro comune.

In effetti, i recenti pensionamenti dei medici locali hanno lasciato spazio a un deserto medico in città. Certo, questa situazione è diffusa in Francia. Tuttavia, è stato necessario lavorarci su ed è stata questa volontà che ha dato i suoi frutti, in particolare la volontà di Jean-Daniel Boksberger che ha lavorato instancabilmente per il successo di questo progetto, di avere una casa di cura a Chanterelle.