Une étude réalisée dans plusieurs pays dont la France montrent que les problèmes liées à la batteria (autonomia, carica) rappresenta la ragione principale per laquelle les utilisateurs changent de smartphone.

Le batterie de nos smartphone Funzionante con la tecnologia agli ioni di litio. Si celles-ci ont permis plusieurs évolutions importantes, elles souffrent encore d’un souci : elles se dégradent inévitablement avec le temps.

Grosso modo, après un peu plus de due es d’utilisation, unae batterie de téléphone e perdu 20% de sa capacité initiale. Plutôt frustrant come constat. Frustration qu’a pu mesurer une studio YouGov RealTime « réalisée du 17 au 23 decembre 2021 auprès de 1000 à 2000 personnes, selon le pays, raprésentatives de la people nationale âgée de 18 ans et plus (Francia, Grande-Bretagne, USA), de la population urbaine pour l’Inde et de la popolazione online per la Cina, selezionare il metodo delle quote ».

Problemi di batterie : ennemis publics n°1

Cette étude, que les équipes du laboratoire DxOMark non parte avec Frandroid, montre en effet que i problemi di batterie rappresentano la motivazione principale per cambiare lo smartphone. Ce n’est pas vraiment una sorpresa, mais au moins ça se confirme.

Ainsi, à travers le monde, 36 % des utilisateurs changent de téléphone parce que ce dernier a perdu en autonomie. À cela s’ajoutent les 19% de sondés qui évoquent una ricarica moins efficace qu’aux premiers jours pour justifier leur renouvellement.

La frustration est évidemment économique : changer de smartphone régulièrement représente un coût conséquent. Elle revêt aussi una dimensione ecologica. L’impatto ambientale di uno smartphone n’est pas à prendre à la légère et c’est d’ailleurs pour freiner le renouvellement trop fréquent que l’indice di riparabilità a été mis en place en France.

