Mise à Jour Du Télescope Spatial James Webb : Le Capteur De Guidage Fin Guide

Dettaglio: La precisione del capteur de guidage fin du télescope Webb est assez impressionnante. Su dit que sa capacité à détecter les change dans un objet céleste équivaut à ce qu’une personne a New York puisse voir le mouvement des yeux de quelqu’un qui clignote à la frontière canadienne à plus de 300 milles.

Inoltre, il telescopio spaziale James Webb inizia con un aligner di 18 specchi, un processo obbligatorio di plusieurs che implica l’instrument de caméra infrarouge proche (NIRCam) de l’observatoire. Finalement, nous avons pu voir ce que Webb a vu quand il a concerné sa première étoile.

le esempio d’immagine una conferma della correzione della funzionalità di NIRCam e del Webb che cattura la luce del mio libro su 18 segmenti di specchio primari. Et c’est esattore ce que nous avons vu, une seule image avec 18 points de lumière stellaire apparemment organisés au hasard.

La fase successiva del processo di messa in servizio consiste nell’utilizzare il capteur de guidage fin (FGS) du télescope pour se verrouiller sur une étoile guide. Le FGS misurano la posizione di un’étoile guida dans son champ de vision 16 fois par seconde et envoie des mises à jour au miroir de direction fin de la lunette environ trois par seconde pour maintenir un verrouillage stable sur sa cible.

À l’avenir, la NASA a déclaré que la maggiore partie du processus d’alignement des miroirs sera facilitato per le FGS, les immagini NIRCam étant utilisées per quattro informazioni diagnostiche per ajustements.