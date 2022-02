Meilleure classe Bruen Warzone Pacific, accessori, atouts et équipements – Breakflip

La Bruen figura parmi les armes les plus populaires de Warzone Pacific. Retrouvez ci-dessous les meilleurs accessori et atouts pour la classe.

Avec la sortie de Caldera, la nouvelle carte de Call of Duty: Warzonele armi de Avanguardia onté étées au Battle Royale. Tout comme pour le mode multijoueur, certees se démarquent des autres par leurs performance.

Retrouvez ci-dessous la meilleure classe Bruen per la stagione 2 di Warzone Pacific.

Quelle est la meilleure class pour la Bruen sur Warzone Pacific ?

La Bruen se révèle particulièrement efficace dans les engagements à moyenne et long distance. Toutefois les joueurs devront prendre en compte l’important temps de rechargement de l’arme ainsi que la gestion du recul avant de se lancer dans le combat.



La Bruen est l’une des meilleures armes et classe sur Warzone



(Fonte: Charlie Intel)

Voci gli accessori à équiper sur la Bruen Mk9 das Warzone Pacific per la stagione 2.

Soppressore monolitico (Bouche)

XRK Summit 26.8″ (Canon)

Commando Foregrip (Poignée avant)

Ottica VLK 3.0x (lunetta)

60 caricatori rotondi (caricatore)

La Bruen étant une arme assez lente il est recommandé de la jouer accompagnée d’une arme plus rapide si l’on choisit de jouer avec Surarmement. Dans ce cas c’est la MP-40 qui est consiglio.

Pour être encore plus efficace avec la Bruen dans Warzone voici les équipements et atouts à jouer.

Attrezzatura Atout Semtex (Letale) Deminatore Capteur cardiaque (Tactique) Surarmment / Fantôme – Eclaireur di combattimento

Per il tuo punteggio relativo all’attualità di Call of Duty: Warzone e per il suo sito non visita il portale dedicato a Battle Royale d’Activision.

Rejoignez notre Discord FR su Warzone et suivez-nous su Twitter pour suivre nos actus et poser vos domande!