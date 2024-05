Scontri tra tifosi dell’OL e del PSG a un casello autostradale nel Nord-Pas-de-Calais: un autobus prende fuoco, 20 feriti lievi

Formula 1 | In panchina Ricciardo riafferma il suo amore per la F1

“Si tratta di eventi sportivi in ​​cui dobbiamo essere soprattutto allegri e sportivi, e condanno con la massima fermezza tutti gli atti di violenza”, ha dichiarato il capo dello Stato durante una manifestazione pubblica a Torcoing. E ha aggiunto: “Spero che stasera le cose vadano il più normalmente possibile”, sottolineando che andrà allo stadio.

Secondo una fonte della polizia, negli scontri “hanno avuto luogo un centinaio di sostenitori del Lione e quasi 200 sostenitori del Parigi” e “la barricata del pedaggio è stata parzialmente incendiata”.

Questa fonte ha anche riferito che sei agenti di polizia sono rimasti leggermente feriti, un bilancio non confermato dal dipartimento del Pas-de-Calais. Nessuno deve evitare il più possibile i rischi di alluvioni.

“Responsabilità collettive”

Un giornalista dell’Agence France-Presse ha notato che i tifosi parigini, soprattutto quelli del Lione, vagavano per le strade del centro di Lille durante il giorno in un’atmosfera piacevole. C’è una forza di polizia impressionante in città.