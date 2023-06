Joshua ha avuto la sfortuna di spostare la spazzatura del suo vicino mentre cercava qualcosa e ha trovato un piccolo biglietto

La vita comunitaria non è facile per tutti. Non è Joshua Fall Martin, giovane residente a Manchester, a dire il contrario. Da quando si sono trasferiti lo scorso marzo, lui e il suo compagno hanno dovuto fare i conti con i continui commenti di uno dei loro nuovi vicini.

di video Quest’ultimo non apprezza che Joshua e il suo compagno a volte depositino alcuni dei loro averi nelle aree comuni del loro condominio. Di conseguenza, è successo che ha nascosto il lavoro della giovane coppia per infastidirli.

Questo è stato di nuovo il caso il 4 giugno. Joshua aveva lasciato una piccola statua di Buddha in un luogo pubblico e non fu mai più ritrovata. Così ha deciso di trovarla.

Mentre lo cercava, ha avuto la sfortuna di spostare il bidone della spazzatura di un vicino. Se Joshua conferma di averla rimessa al suo posto, poco dopo scopre un biglietto nella sua spazzatura: “Al signor Jay. Se tocchi la mia spazzatura, ti ammazzo. Un ex mercenario o un ex marine potrebbe chiamare di parlare? No, di distruggerti.” si legge nel post.

Inutile dire che queste minacce omofobe non sono piaciute alla coppia, che ha contattato il Daily Star per condividere la loro avventura. È previsto un nuovo trasloco perché non sono i primi inquilini a mettersi nei guai con questo vicino, che chiaramente non ha intenzione di cambiare.