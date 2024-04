Chi riceverà i migliori hot dog? Tra gas e carbone infuria il dibattito!

Salsicce marinate e spiedini di ogni tipo stanno spuntando nei corridoi delle macellerie, e l’aumento delle temperature spinge le persone a uscire dal barbecue o ad andare a comprarne uno. Mi viene in mente una domanda: preferisco acquistare un barbecue a gas o a carbone? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno e, soprattutto, quale offre la cottura migliore?

Una griglia a gas è più facile da usare. ©stock.adobe.com

Gas…questa è la base!

Cominciamo dal grill a gas, che conquista sempre più famiglie grazie alla sua facilità di accensione, permettendo all'utente di accenderlo in pochi secondi. Permette inoltre di regolare la temperatura, a volte anche al grado più vicino, garantendo così una cottura uniforme e controllata del cibo! Dal punto di vista della pulizia, ancora una volta, producendo meno residui rispetto al carbone concorrente, risulta essere più pratico.

Ma oltre ai vantaggi, presenta diversi svantaggi. La cosa più importante è il suo prezzo. I barbecue a gas sono più costosi dei loro omologhi a carbone e raggiungono anche prezzi a quattro cifre. Si tratta di un investimento significativo per le famiglie. Sono anche più grandi e possono quindi rappresentare un problema in alcune famiglie in cui gli spazi esterni sono più piccoli. Infine, chi dice gas, dice bombola. Fornirli a volte può essere complicato, soprattutto quando è un fine settimana soleggiato e si vuole organizzare una grigliata.

Per i puristi, il barbecue senza carbonella non è un vero barbecue. ©Adobe Stock

Il carbone è l'unica cosa buona!

Per i puristi, il barbecue senza il sapore e l'odore del carbone non è un vero barbecue. Anche questo ha molti vantaggi. Innanzitutto dal punto di vista finanziario. I barbecue a carbonella hanno generalmente un prezzo meno costoso, con modelli disponibili per meno di 50 €. È anche possibile, per maggiore praticità, farlo da soli! Infine, l'atmosfera data dalla carbonella aggiunge un tocco caldo e festoso alle riunioni di famiglia o semplicemente ai momenti trascorsi con gli amici.

Per quanto riguarda la cucina, dovrai sapere come accendere il fuoco e avere pazienza nel preparare i carboni prima di mettere il cibo sulla griglia. L'impostazione del calore può essere più difficile da controllare, il che può facilmente portare a una cottura non ideale con tagli un po' caldi. Infine, la manutenzione dopo ogni utilizzo è più noiosa. Oltre alla pulizia della rete bisogna fare attenzione a rimuovere la cenere.

Giudizio

Abbiamo condotto il test utilizzando due salsicce della stessa confezione. Uno cotto a gas e il secondo a carbone

Prima osservazione: con il gas le salsicce cuociono più velocemente. Tutto quello che devi fare è accendere il fuoco con un pulsante e, per quanto riguarda il carbone, ci abbiamo messo 20 minuti per accendere il fuoco e aspettare di poterci mettere la carne.

Dopo la cottura si cuociono particolarmente bene, anche se cotte sulla carbonella sembrano un po' più bruciacchiate. Nel gusto avvertiamo una leggera differenza, preferendo il carbone che ha un sapore leggermente affumicato.

Pertanto la sentenza è mista. Se cerchi un'esperienza autentica e conviviale, con un gusto più forte nei tuoi piatti, scegli la carbonella. Se invece vuoi ottimizzare il tuo tempo con un utilizzo più semplice e veloce, e anche il controllo preciso della temperatura è la tua priorità, scegli il gas, che ti permetterà di trascorrere più tempo a tavola e non dietro la griglia.

Secondo un sondaggio condotto dalla redazione IPM, 7 persone su 10 hanno espresso la loro preferenza per il barbecue a carbonella per la sua autenticità e l'atmosfera amichevole.