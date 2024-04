Gli Stati Uniti condurranno un'esercitazione militare molto speciale: La Nouvelle Tribune

L’esercito americano, spesso riconosciuto come il più potente al mondo, si prepara a dimostrare le sue capacità in una regione dove non ha ancora affermato concretamente la propria autorità: spazio. Dotata della tecnologia più recente e di un budget per la difesa superiore a quello di molti paesi messi insieme, questa forza armata si distingue per la sua capacità di mobilitare rapidamente risorse per rispondere a qualsiasi forma di minaccia. costruzioneForza spaziale americana Fin 2019 Fa parte di questo approccio, che mira a garantire un ambiente sempre più contestato e strategico.

Infatti, la US Space Force ha annunciato l'intenzione di condurre la sua prima dimostrazione militare in orbita, un evento chiamato Haze ha sconfitto TacRS. L'obiettivo di questa missione è simulare una risposta a un attacco orbitale, termine che copre scenari come la distruzione di un satellite strategico da parte di un avversario. Questo test in condizioni reali mira a valutare la reattività e l’efficacia della risposta statunitense alle minacce spaziali.

Per implementare questa offerta, la US Space Force ha stabilito partnership strategiche con due aziende innovative. Laboratorio missilisticonoto per il suo missile elettronico, a cui viene spesso paragonato Rolls Royce I lanciatori leggeri sono responsabili della costruzione di un satellite il cui lancio è programmato con urgenza. Vera anomaliaLo specialista della difesa spaziale completa questo binomio fornendo un secondo satellite che funge da bersaglio per l'avvicinamento e l'osservazione.

La sfida tecnica è grande: Dopo aver ricevuto il via libera, Rocket Lab avrà 24 ore per lanciare il satellite, indipendentemente dalle condizioni esterne. Una volta in orbita, quest'ultimo dovrà eseguire manovre complesse per avvicinarsi al suo bersaglio, anch'esso messo in orbita poco prima da True Anomaly, e scattare immagini dettagliate che dimostrano la sua capacità di neutralizzare la potenziale minaccia.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto in cui lo spazio è diventato una questione strategica importante, in cui in precedenza si svolgeva in particolare la competizione per la supremazia CinaCiò ha notevolmente migliorato la sua presenza orbitale. La rapida ascesa della Cina in quest'area è stata evidenziata da allora al significativo aumento dei suoi satelliti Gennaio 2023Il che evidenzia la rivalità tra le due superpotenze.

La dimostrazione tattica della US Space Force è più di una semplice prova; Simboleggia una svolta decisiva nella preparazione stato unito Per difendere i propri interessi nello spazio e anticipare sviluppi futuri che potrebbero includere scontri attorno alle basi lunari e oltre. L’esito di questi test potrebbe ridefinire il quadro strategico per la sicurezza spaziale globale.