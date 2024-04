Postino al lavoro questo sabato, la consegna dei giornali è interrotta: il vostro giornale è disponibile in formato PDF

Ecco come leggere il tuo giornale in digitale sabato 13 aprile 2024

“Abbandonato dalla politica! Abbandonato dagli editori! Venduto per posta! La rivolta dei postini”, scrivono i due sindacati. “Questo sabato mattina, i postini iniziano la lotta per far riconoscere e difendere la loro professione”.

Per il CGSP e il CSC “il politologo ha deciso di rinunciare al diritto di ottenere informazioni a basso e simile prezzo su tutto il territorio nella giungla del libero mercato”, riferendosi al contesto del futuro del contratto di distribuzione dei giornali.

“Il prezzo che il postino paga per la distribuzione dei giornali è diventato troppo alto rispetto al prezzo che gli editori sono disposti o possono concordare”, spiegano i sindacati. “A ciò, il management di bpost ritiene necessario aggiungere anche guadagni di produttività per poter rafforzare il margine di profitto dell'azienda e/o garantirne la solvibilità al fine di acquisire una filiale estera da 1,3 miliardi di euro (gruppo logistico francese Staci, ndr) .”

Nel dicembre dello scorso anno il governo federale ha deciso di non aggiudicare un nuovo contratto per la distribuzione di giornali e riviste. L'ultimo contratto era in mano a Bpost ed è scaduto alla fine dello scorso anno.

Pertanto, gli editori dovranno scegliere da soli i propri distributori. Bpost compete con operatori privati.