Pour la septième année consécutive, i Best Brands Awards compensano i marchi preferiti dei paesi belgi dans 21 secteurs d’activité différents ont été attribués au cours d’une soirée de gala qui s’est jeudi ten soirce. Des distinzioni qui comptent pour les marques, mais aussi pour le consommateur. En effet, ce n’est pas l’opinion soggettiva d’un jury de professionnels qui dicte le choix des vainqueurs, mais les consommateurs eux-mêmes, selon deux critères : Share of Wallet, soit le succès économique de marchéel ( , un prix supérieur et le premier choix du consommateur) e Share of Soul, soit la percezione émotionnelle (la notoriété, l’image de la marque, l’expérience, la relazione client et le potentiel de ventes croisées).

Une nouvelle catégorie (Best Hybrid Brand), rassemblant les marques qui se distinguent à la fois sur les mondes virtùl et réel en ayant, d’un côté, une stratégie de point de contact efficace (activité en ligne et hors, deligne) l’ autre, une strategia di contenuto pertinente, coerente, avec une esperienza intégrée simile et personnalisée. Il podium de cette categoria è composto da Samsung, Colruyt et Coca-Cola.

Un certo nome di marca conferma la leadership d’une année à l’autre. C’est, par esempio, le cas de Coca-Cola, Samsung, Colruyt, mais aussi d’Aveve, Danone, HP, Jupiler, Martini, Miele, Philips o encore Royal Canin. Le prime premières citées citées décrochent d’ailleurs les “Best Product Scores”, tous secteurs confondus, e la Coca-Cola aumenta e fa il bis in “Share of Soul” cette année. Parmi les marques qui enregistrent la progression la plus importante entree 2021 et 2022, on peut égallement épingler Hill’s dans le secteur pet food, Aperol, Duvel, Carrefour, Axa ou encore L’Oréal.

Si l’on s’attarde sur certees catégories, su constate que BMW a détrôné Volkswagen à la première place dans la catégorie automobile. Du côté des banques, on soulignera l’excellente performance de Belfius qui s’est hissé de la quatrième place à la première marche du podium, devant la banque préférée des Belges grâce à des relations più solides avec ses clients. Autre nouveau lauréat cette année : Ethias. La compagnie d’assurances a gagné deux places, passant de la troisième à la première place.

Enfin, Bol.com è stato pubblicato per la prima volta nella categoria e ragion d’essere per un’esperienza di marca eccezionale.