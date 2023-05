Chi è Jeffrey Hinton, uno dei padri dell’intelligenza artificiale che lui nega?

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] Intervista: come è nata l’intelligenza artificiale? L’intelligenza artificiale mira a imitare il funzionamento del cervello umano, o almeno la sua logica…

Nel 1972, mentre studiava all’Università di Edimburgo in Scozia, Geoffrey Hinton si innamorò delle reti neurali, un approccio informatico potenzialmente in grado di imparare a svolgere qualsiasi compito. Hinton ha visto il potenziale in questa linea di ricerca e vi ha dedicato la sua vita. Diventa un leader di rete cellule nervosecellule nervose.

Il “padrino” dell’intelligenza artificiale Google condivide le sue paure e le evade

Durante gli anni ’80, Hinton ha lavorato come professore di informazione presso la prestigiosa Carnegie Mellon University degli Stati Uniti. Un evento che causerà la sua partenza: è preoccupato che la sua ricerca, finanziata dal Dipartimento della Difesa, possa portare allo sviluppo di botbot assassini. Poi è partito per l’Università di Toronto in Canada, dove è diventato professore emerito.

Nel corso del 2012, Hinton e due dei suoi studenti, Ilya Sutskiver e Alex Krichevky, hanno fondato DNNResearch per approfondire la loro ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale. AlexNet sta sviluppando una rete neurale “convoluzionale”. In una rete convoluzionale, i neuroni sono organizzati in strati successivi che elaborano le informazioni in un modo dapprima semplice, poi sempre più elaborato. In pratica, AlexNet ha dimostrato la sua capacità, dopo aver analizzato migliaia di le immaginile immaginiidentificare oggetti come gatti, canecane o fiori.

La tecnologia alla base dei chatbot

Allo stesso tempo, Google sta passando all’intelligenza artificiale e sta sfidando i risultati di DNNResearch da parte dei suoi massimi dirigenti. Nel 2013, il gigante della ricerca ha fatto un’offerta da 44 milioni di dollari per DNResearch. E così Hinton si unisce a Google. Con l’aiuto di altri ricercatori, ha fatto importanti scoperte in TemaTema A Apprendimento approfonditoche è una tecnologia che consente alla macchina di apprendere dai dati.

“ Pensavo che alcune cose sarebbero accadute solo tra 30 o 50 anni. Ho capito che sarebbe stato molto più vicino “

Questo lavoro è essenziale in aree come la visione prima computercomputere riconoscimento vocale e comprensione del linguaggio naturale. Una società chiamata OpenAI sarà in grado di sfruttare queste scoperte per creare ChatGPT – e inoltre, Ilya Sutskever si unirà alla stessa OpenAI.

Un premio simile al Premio Nobel

Nel 2018, Hinton, insieme a Joshua Bengio e al francese Yann Lacon, ha ricevuto il Premio Turing, l’equivalente del Premio Nobel per l’informatica. Questa distinzione culmina nel lavoro svolto in Apprendimento approfondito. Due anni dopo, ChatGPT è diventata la prima dimostrazione pubblica di tali capacità.

con delusione

Nell’aprile 2023, Hinton, allora 75enne, ha avuto una lunga conversazione con Sundar PichaiSundar PichaiIl CEO di Google spiega le sue ragioni per andarsene. Da allora ha espresso le sue preoccupazioni per gli sviluppi nell’intelligenza artificiale. Si ritiene che la competizione tra MicrosoftMicrosoft Google è anche in grado di inondare Internet di disinformazione al punto che le persone comuni non sono in grado di distinguere tra giusto e sbagliato. Ha inoltre espresso preoccupazione per le conseguenze per il mercato del lavoro e per i futuri usi militari dell’IA. ” Pensavo che alcune cose sarebbero accadute solo tra 30 o 50 anni. Ho capito che sarebbe stato molto più vicino ».