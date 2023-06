Bay Sweet Carol svela il suo primo adorabile trailer

Solo per giochi e studio di sviluppo Piccola macchina da cucire Molto orgoglioso di svelare oggi il primo trailer del nuovo progetto del creatore Chris Darrell: Addio, dolce Carol.

La giovane Lana Benton, guidata dal terrificante Mr. Kane, noto anche come “Old Hat”, si ritrova in un misterioso giardino incantato per incontrare creature inquietanti e minacciose. Dopo aver scoperto diverse lettere di un certo “francese”, Lana decide di seguire l’ultima pista di Carol Simmons, una ragazza della sua età che sembra essere riuscita a scappare da Bunny Hall, un orfanotrofio nel XIX secolo. L’edificio è ora popolato da una colonia di lepri in grado di aprire un portale dimensionale verso il Regno di Corolla…

Guarda la protagonista Lana Benton prendere vita per la prima volta in questo bellissimo trailer che mostra lo stile artistico eccezionale del gioco e l’atmosfera e l’atmosfera uniche che attendono i giocatori in Bye Sweet Carole. Perfetta fusione di scene e gameplay sfruttando appieno l’animazione all’avanguardia, questo emozionante gioco di avventura horror ti lascerà sbalordito e stupito.