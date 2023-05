Il lucchetto compatibile con Nuki Smart Lock 3.0 Pro HomeKit ha un prezzo di € 209, che è il prezzo più basso

Nuki Smart Lock 3.0 Pro a 209 euro

Se la versione base viene mostrata più volte in promozione, L’interessante versione Pro è raramente soggetta a downgrade. Nuki Smart Lock 3.0 Pro si differenzia dal modello base offrendo Wi-Fi integrato, che consente di gestire la serratura da remoto e integrarla in vari ecosistemi domotici, tra cui HomeKit, IFTTT, Alexa, Google Home e Power Pack che offre 12 ore autonomia Circa un mese (a seconda di quanto spesso si utilizza il lucchetto), ricarica tramite porta USB-C e tasto home in alluminio.

Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home e IFTTT

È possibile installare Smart Lock 3.0 Pro (come il modello base) Quasi tutte le serrature (Verificare la compatibilità ici), sia mediante avvitamento con piastrina al rullo se quest’ultimo è sufficientemente sporgente, sia tramite piastrina autoadesiva. Si prega di notare, tuttavia, che l’uso diCilindro della serratura staccabile (che consente l’apertura della porta anche se una chiave è inserita dall’altro lato) fornirà un’opzione di sicurezza in caso di malfunzionamento. Nuki propone tanti accessori interessanti, come un sensore porta che permette di sapere se quest’ultima è aperta o chiusa, così come un Nuki Fob per lo sblocco via Bluetooth senza smartphone, o ancora una tastiera (disponibile in due versioni, con o senza lettore di impronte digitali).

L’app offre diverse opzioni tra cui lo sblocco remoto e la geolocalizzazione (Sblocco automatico quando ti avvicini alla porta). Personalmente, utilizzo il modello Pro insieme alla tastiera da quando è stato commercializzato e tornare a casa con le braccia piene senza dover armeggiare per i tasti è una vera delizia ogni giorno.