Buon affare – Cuffie True Wireless Apple AirPods Pro (2a generazione) con Lightning Box Valutazione a 5 stelle a € 251,00 (-10%)

Tre anni dopo la loro liberazione I primi AirPods Pro hanno iniziato a soffrire seriamente la concorrenza. Gli AirPods Pro (2a generazione) hanno riportato Apple in gara con una fenomenale riduzione del rumore, una fantastica riproduzione del suono e una straordinaria modalità di trasparenza adattiva. Anche gli AirPods Pro (2a generazione) sono modelli comodi e hanno la migliore gamma di cuffie vivavoce Vero wireless In questo momento. Insomma, se avete un iPhone, potete andare avanti!

Punti forti

Riproduci un suono dinamico, ricco, bilanciato e accurato.

Riduzione attiva significativa del rumore.

Incredibile modalità di trasparenza adattiva.

Le sensazioni di comfort sono di prim'ordine.

Profonda integrazione all'interno dell'ecosistema Apple.

Ottimo kit vivavoce.

Bassa latenza nelle connessioni Bluetooth.

Punti deboli

Esperienza utente ridotta sui dispositivi Android.

La custodia si carica sempre tramite Lightning e non tramite USB-C.

L’autonomia è un po’ debole considerando la concorrenza.

