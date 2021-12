Charleroi Primark è una vittima della “speculazione”? Gli scaffali si svuotano quando vengono aperti e le cose vengono rivendute online a un prezzo più alto…

Una piccola azienda può ripagare alla grande. Di solito alcuni clienti Primark a Charleroi si recano non appena il negozio apre per scaricare determinati scaffali di prodotti ordinati. L’obiettivo: rivendere i prodotti o raddoppiare il prezzo su Internet. Il metodo ha un nome: speculazione.

“Potrebbe il guardiamarina Primark essere in grado di evitarlo?”chiede Alison, Henoyer, tramite il pulsante arancione di allerta. Alison fa riferimento al comportamento di alcuni clienti del negozio Primark di Charleroi, “Rive Gauche”. Che cos’è esattamente? Secondo numerose testimonianze raccolte dalla nostra redazione – tra cui quella di Allison, alcuni consumatori hanno rubato gli scaffali di Primark per poi rivendere i prodotti online a due o anche tre volte tanto. “Non è giusto‘” dice Celine, un altro convertitore tramite il pulsante arancione “Avvisaci”, e il metodo ha un nome: “Scalping”.

Hai detto “scalpo”?

Il termine “scalping” ha origine dal mondo della finanza e del “trading” più specificamente e si riferisce alla situazione di acquistare un intero prodotto o una merce tanto necessaria e quindi rivendere le azioni con un ampio margine. Lo scalping è stato notato negli ultimi anni, soprattutto per i biglietti per concerti o eventi. Vengono acquistati in blocco non appena vengono messi online, e poi rivenduti a un prezzo elevato per realizzare profitti significativi.

Un gruppo Facebook dedicato a Charleroi Primark

Nel caso di Primark, stiamo parlando di molte cose a tema Disney (animali imbalsamati, produttori di sandwich o persino decorazioni natalizie). Cose che potrebbero essere di grande interesse per alcuni consumatori secondo la pagina Facebook “Primark Charleroi”.

Sama, un cliente del negozio, è il genitore di questo gruppo Facebook. Creato nel 2017, i membri si scambiano consigli o altri ottimi consigli da Primark carolo. Ma ogni anno, con l’avvicinarsi delle vacanze, noterai un problema. “Le persone che vogliono assolutamente ottenere i prodotti Disney appaiono prima dell’apertura del negozio e salgono al piano di sopra dove si trovano questi articoli. Prendono tutto quello che possono. Le persone che vengono dopo di loro non riescono a trovarli e sono sorpresi di vedere che sono più costosi su Vinted o su altri siti. diventa ingiusto.Secondo Sima, l’incapacità di Primark di consentire la vendita dei propri prodotti tramite il proprio sito Web non aiuta a combattere questo tipo di comportamento.

La questione dello “scorta sufficiente”

Di fronte allo “scalping”, il trader si trova di fronte a un dilemma: vendere tutte le sue azioni e garantire profitti o offrire un certo numero di prodotti a ciascun cliente per soddisfare il maggior numero di consumatori? Rischio: non tutti i prodotti sono venduti. Ma un commerciante può impostare i volumi di acquisto per ogni cliente? “Un grande principio è la libertà commerciale e contrattuale”, Spiega Etienne Mignolet, portavoce di FPS Economy.





” Les magasins peuvent limiter le nombre de produits par client de manière à satisfaire tout le monde, mais d’un autre côté lorsqu’un magasin fait des promotions ou même de manière générale, le magasin doit duit duff disporrer de stock straight forward. A seconda delle dimensioni del negozio, della sua posizione e del pubblico potenziale che potrebbe essere interessato, dovrebbe essere in grado di offrire uno stock sufficiente di questi prodotti. Allo stesso tempo, nulla impedisce di limitarsi a uno, due o tre prodotti per cliente. “

Attualmente, Primark non dispone di un piano adeguato per limitare il volume degli acquisti per cliente.

Per quanto riguarda il tema dello “scalping” è vietato: “C’è il divieto di realizzare profitti straordinari e quindi di rivendere prodotti a prezzi esorbitanti con margini straordinari. C’è il divieto ma va vincolato caso per caso”.

Alla domanda sullo scalping e sulla posizione di alcuni consumatori, Primark ha risposto tramite il portavoce: “Quando lanciamo alcune collezioni particolarmente apprezzate, sappiamo che i nostri clienti vengono nei nostri negozi molto presto per acquistare i loro prodotti preferiti. I nostri team riforniscono costantemente i negozi, ma alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili.Primark conclude: “In questo momento, Primark non dispone di un piano adeguato per limitare il volume di acquisto per cliente.“

Nel 2020, il 10% degli esami condotti dall’economia FPS è stato effettuato dopo l’uscita di un rapporto.