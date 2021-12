Insolito: a Cuesmes, questo negozio di famiglia è aperto solo due mesi all’anno per le vacanze di Natale

A Cuesmes, nell’Hainaut, 29 anni fa è stata avviata un’impresa familiare e il successo continua. C’è da dire che il concept è originale: un pop-up shop interamente dedicato al Natale e quindi aperto solo due mesi all’anno.

Per la famiglia Nizzy, il Natale è un affare di famiglia. Jan e sua moglie hanno lanciato un negozio interamente dedicato a questa celebrazione 29 anni fa. Oggi è il più giovane a prendere in mano le redini dell’azienda. “Delfino, ci sono nato dentro“dice Jean Nezi.Perché era l’ultima, viveva nella culla, con ghirlande e palline, con cui giocava. Ne ho anche rotto qualcuno”.

Per 3 anni Delphine è stata a capo di questo negozio vicino a Mons. Ma i suoi genitori continuano a lavorare con lei quotidianamente. “Non la lasceremo sola!Suo padre urla.Mentre amiamo il Natale, veniamo a dargli una grossa mano”. Per Delfino,Come i clienti sono abituati aPer stare con i suoi genitori.Fanno parte delle mura. Se vengono, è per l’atmosfera, ma anche per vedere i miei genitori”.

L’atmosfera familiare fa bene ai clienti, soprattutto in questo periodo di crisi sanitaria. “Senti il ​​calore della famiglia quando entri in negozio‘, ha commentato un cliente.Qui non siamo un numero“Un altro conferma.”Lui è carino.“

Il negozio è aperto solo due mesi all’anno, ma tutto l’anno Delphine ei suoi genitori sfogliano mostre, svelano nuovi prodotti e si preparano per questo periodo, il più bello ai loro occhi.