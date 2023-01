Calendario calciomercato (15/1): Nuova sfida per Januzaj?

– È ufficiale: Anders Dryer È un giocatore dell’Anderlecht !

– Mykhaïlo Moudryk Il suo dottore era a Chelsea domenica mattina. Ha a che fare con il blues durante il giorno.

Riepilogo dei trasferimenti nel campionato professionistico

– 14:45: il Tottenham sarà in archivio Nicola ZanioloSecondo la Gazzetta dello Sport. Il 23enne nazionale italiano sta ritardando il rinnovo del suo contratto con la Roma…

– 14:05: È apparso solo cinque volte e un incantesimo da quando è arrivato a Siviglia, Adnan Yanozay Non è riuscito davvero al suo debutto andaluso. Molti media spagnoli affermano che il belga potrebbe effettivamente partire quest’inverno, con un possibile prestito al Valencia che sembra interessato al suo profilo.

13:15: L’FC Barcelona presenterà l’idea dell’inclusione Yannick Carrasco In un potenziale accordo con l’Atletico Madrid per quanto riguarda Memphis Depay, secondo A. La risposta di Madrid è stata lanciata: è fuori discussione. Diego Simeone vuole mantenere il Red Devil, soprattutto dopo che ha già perso Joao Felix e Matheus Cunha.

– 12:45: La Gazzetta dello Sport reclama un contrattoAngelo DiMaria (Juventus) non può essere prorogato. L’argentino è arrivato la scorsa estate dal Paris Saint-Germain, avendo firmato solo per un anno.

– 12:35: Il Brighton sta cercando di rimettere insieme i pezzi Trussar.

– 12:25: Telefoot afferma che Bayern, Chelsea (di nuovo) e Inter sono in lizza con il PSG in archivio Marco Thuram, il cui contratto con il Borussia Monchengladbach scade questa estate. I parigini progettano anche di reclutare il fratello minore di Khefrin (Nizza).

12:20: Come dici tu Giacomo Rodríguez Collegato al Galatasaray. Il colombiano è attualmente alla ricerca di una nuova base all’Olympiacos e Dries Mertens sembra tenere la corda.

– 12:00.: Pericolo dell’Eden Sarà in contatto con Rudi Garcia, allenatore di Al Nasr, se si deve credere al Mail on Sunday. Questa nuova voce che collega Brenois al nuovo club di Cristiano Ronaldo sembra difficile da credere, ma sappiamo che l’ex Red Devil dà importanza al suo ambiente familiare.

– 11:55: lo conferma il quotidiano spagnolo Nicola Jackson et al Arno Danjuma interesse per la Premier League. I giocatori del Villarreal sono desiderabili per Wolverhampton per la prima, e Nottingham Forest, Everton e Bournemouth per la seconda.

– 11:20: si dice che il Tottenham stia guardando Pedro Burro (Sporting Lisbona), secondo il quotidiano Mirò. Il club portoghese si aspetta 40 milioni di euro per il suo terzino, e il Tottenham prevede di offrirne dieci in meno.

– 10:55 Joren Timber Sarà il prossimo olandese al Manchester United? Sembra che Erik ten Hag ne abbia fatto una traccia prioritaria, secondo The Sun di domenica. I mancuniani T1 vengono utilizzati per prendere di mira potenziali reclute Eredivisie. Inoltre, tra le sue carte junior ci saranno anche Wrensch, Taylor (Ajax), Carlson (AZ) e Firman (PSV).

– 10:25: “Faremo accadere le cose, ci saranno mosse importanti”.Lo ha promesso il presidente del Lione Jean-Michel Aulas dopo la battuta d’arresto subita sabato dallo Strasburgo.

– 9:50: Memphis Depay Vuole lasciare il Barcellona. Secondo Fabrizio Romano, l’olandese può prosperare all’Atletico Madrid anche se non si troverà un accordo tra le varie parti.

Capire che Memphis Depay lascerà il Barcellona nella finestra di mercato di gennaio. Presa la decisione, ne proverà uno nuovo se tutto va bene. 🚨🔵🔴 #F.C.B La trattativa con l’Atletico Madrid è in corso. Memphis, aperto all’Atléti – Ancora nessun accordo tra le parti. pic.twitter.com/ZexqqrFRuT – Fabrizio Romano 14 gennaio 2023

– 9:30: Niente ha più senso del Chelsea nel profilo di Modric, quindi l’Arsenal deve trovare un piano B. I Gunners vogliono espandere la loro squadra principale per questa seconda parte di una stagione che li vedrà lottare per il titolo. Jeremy Pino (Villarreal), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) e altri Ravenha (Barcellona) sono opzioni al vaglio. Quest’ultimo frustrato dai suoi primi sei mesi in Catalogna.

– 9:10: il Chelsea non si ferma! I mezzi del blues sembrano illimitati, al punto da trasformarsi in assurdità. Dopo un brindisi all’Arsenal Disco Modric Per quasi 100 milioni (l’ucraino dovrebbe arrivare a Londra questa domenica per le visite mediche), ora sembra che siano pronti a mettere in archivio i 45 milioni richiesti dal PSV Eindhoven. Madueki. L’esterno ventenne è più vicino che mai alla Premier League.

– 9:00: formale: Giorgio Rutter Lascia l’Hoffenheim al Leeds! Il 20enne attaccante francese è arrivato in Inghilterra per poco più di 30 milioni di euro, due anni dopo aver lasciato il Rennes per… 750.000 euro!