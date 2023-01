Il Belgio ha ottenuto la prima vittoria nella sua storia ai Mondiali di pallamano contro la Tunisia

Il Belgio ha ottenuto la sua prima vittoria nella mano della Coppa del Mondo! il lupi rossi Ha strappato il meglio contro la Tunisia (31-29) e ha fatto un grande passo verso il turno successivo, aiutato dalla vittoria della Danimarca sul Bahrain martedì.

Quindi Aspettatevi la sconfitta contro la Danimarca (43-28)Il Belgio, due volte campione del mondo, domenica ha affrontato la Tunisia con il desiderio di ottenere la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, che sarebbe quasi sinonimo di qualificazione per il resto della competizione. Al contrario, la Tunisia ha dovuto concedere la partecipazione contro i due mari (27-27).

L’inizio della partita è molto equilibrato. Dopo un leggerissimo ritardo nell’accensione da parte dei belgi, le due squadre si sono ritrovate sul 3-3 e avevano ancora un punto di vantaggio fino a quando la Tunisia è passata sul 13-11. La sua gravidanza è fantastica Aseel Namli Nelle gabbie, la squadra tunisina approfitta della perdita del pallone belga per fare un piccolo progresso. Nonostante questo, il lupi rossi Non mollare. Dopo un cambio tattico, ha segnato tre gol di fila, passando dal 14-16 al 17-16 negli ultimi secondi del primo tempo.

All’inizio del secondo tempo i belgi sono riusciti a mantenere il vantaggio. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare due gol consecutivi fino a quando la nazionale tunisina ha pareggiato 22-22 dopo aver sbagliato un calcio di rigore. In una situazione complicata, il Belgio si ritrova per due minuti con meno giocatori in campo ma non si tira indietro. Al termine del match, è tornata in testa ed è riuscita a vincere dopo un incontro irrespirabile, Luci a getto Dopo aver parato un altro calcio di rigore nell’ultimo minuto.

Grazie a questo successo, il primo in Coppa del Mondo, il Belgio fa un grande passo verso il passaggio del turno. In serata la Danimarca si è sbarazzata del Bahrain (36-21), che le ha regalato le porte del turno successivo. Per evitarlo, il Belgio dovrebbe perdere contro il Bahrein e vedere la Tunisia sconfiggere la Danimarca. Uno scenario piuttosto improbabile sulla carta.