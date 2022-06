“Buzz Lightyear” è bandito in dozzine di paesi a causa di un bacio tra due donne | cinema

Secondo i media specializzati di Hollywood, dopo questa controversia, la scena del bacio è stata reintrodotta nel film “Buzz Lightyear”. Ora appare in tutte le versioni del film, indipendentemente dal paese di destinazione. Il produttore del film, Jalen Sussman, ha sollevato l’argomento all’inizio di aprile presentando il film alla stampa. Ha spiegato che “poter rivivere quel bacio era importante per noi. È un momento toccante” che è così importante nella trama, in quanto consente a Buzz di rendersi conto che, a differenza del suo amico, non deve essere un amante o un bambino, spiegò. Ma il produttore ha insistito sul fatto che “abbiamo sempre avuto la coppia gay” di Alisha e sua moglie. “Hanno sempre fatto parte del film.”

Il film non è strettamente proibito in Indonesia, ma le autorità affermano di essere ancora in attesa della “versione finale” richiesta dalla Disney, in particolare con i sottotitoli. “La palla è nel loro campo”, ha detto Romy Vibri-Hardianto. In Malesia, il cane da guardia ha chiesto alla Disney di tagliare due scene “inadatte ai bambini”, ha detto all’Afp un funzionario del ministero dell’Interno, chiedendo di non essere identificato. Il funzionario ha aggiunto che la richiesta è stata presentata la scorsa settimana e che la Disney non ha ancora risposto alle autorità malesi e non ha identificato le due scene coinvolte.