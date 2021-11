Sebastian sta per morire, una tragedia per Karen…

Sebastian: Lunedì 15 novembre 2021, gli spettatori di M6 scopriranno un nuovo episodio di IlL’amore nel prato. Una data che permetterà ai fan del programma di immergersi nella storia di Sebastian dopo il terribile incidente che ha subito. In realtà dice di essere sfuggito alla morte dopo aver trascorso alcuni giorni con Karen. obiezione Spiega tutto nei minimi dettagli.

L’amore è nel prato : Sebastian spiega perché è un vero creatore di miracoli!

Quando la vita è appesa a un filo

Tutti gli spettatori sono fedeli Ilamore nel pratoConosci Sebastian, il simpatico contadino che è ovviamente molto popolare in questa stagione. Tuttavia, se il ragazzo sembrava ancora di buon umore, ultimamente lo è stato Specialmente duro con lui. Nell’episodio del 15 novembre, ci racconterà come un incidente gli sia quasi costato la vita. Dopo aver trascorso il fine settimana con il suo rivale nella regione di Parigi, Sebastian torna alla sua fattoria per prendersi cura dei suoi animali, tutto cambierà!

In effetti, un filtro Ilamore nel pratoRicorda semplicemente di aver chiuso il recinto davanti alle sue mucche. Per fare questo, usa i suoi quadricipiti prima che accada il dramma. In effetti, si è svegliato più tardi senza rendersi conto di come fosse già. passaggio : “Io non so che cosa lui è Mi è successo “. Tuttavia, le conseguenze di questo incidente sono state davvero gravi perché, nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, le sue condizioni erano allarmanti. Fortunatamente, il marito e il figlio di suo cugino lo hanno trovato prima di chiamare aiuto e sono stati in grado di rispondere il più rapidamente possibile. Tuttavia, la prognosi era preoccupante con diverse fratture vertebrali e condizioni generali tutt’altro che soddisfacenti.

Un vero calvario per Sebastian

Sebastian è ancora profondamente traumatizzato dall’evento e dice che il dolore era insopportabile. al punto Ululare alla morte senza potersi alzare. Un incidente lo ha fatto finalmente capire “La vita dura per me Questo ti dà. Mentre la sua nuova compagna era appena stata portata in ospedale, Karen era accanto a lei per essere informata da un’amica di quest’ultima. Ammetterà anche che ha molti problemi a pensare che questo potrebbe essere vero prima di vedere i primi. frasi cliché Sebastian sdraiato su una barella. Un’immagine che sembra essere stata difficile per lei da sostenere: “E’ uno shock, si passa dall’euforia del nostro incontro ad un altro contesto”. È difficile percepire la realtà di un concorrente Ilamore nel prato.

Tuttavia, Karen si riprese rapidamente per unirsi a Sebastian. Dal fine settimana successivo è al suo fianco. Immediatamente, ho trovato un uomo in una situazione disastrosa: “Non poteva muoversi e Stai dormendo seduto su una sedia. Tuttavia, nonostante il suo dolore, Sebastian è molto felice di avere con sé il suo nuovo compagno. Aveva paura che avresti reagito in altro modo date le circostanze. Quindi è stato difficile per lei nascondere la sua gioia quando ha deciso di correre dall’ormai famoso candidato Ilamore nel prato.

Un test che unisce le persone

Per Karen è stato semplice. Inoltre, questo incidente sembra averli uniti un po’ di più: “Questo calvario è la nostra forza egli è più che mai “. Come prova, lei non ha esitante Un momento per trasformarsi in badante per aiutare Sebastian in tutti i compiti che ora le sono impossibili. Lo aiuta a vestirsi e a cucinare bravi ragazzi Pasti in su Assistenza nelle operazioni. Una vera manna per un candidato Ilamore nel prato Chi è felice di poter contare sul rivale anche in un momento come questo.

In effetti, Sebastian sembra essere molto impressionato da tutti questi interessi: “Mi aiuta moralmente e si prende sempre molta cura di me. In questi momenti in cui vedi che qualcuno ti ama. Ma per Karen, l’argomento non richiede discussioni. Ha perfettamente senso essere accanto alla persona amata: “Abbiamo lo stesso obiettivo, vogliamo vivere insieme”. Prima di aggiungere: “Vogliamo qualcosa che duri anche tutta la vita.” Un modo per illustrare questa formula che si esprime idealmente durante i voti matrimoniali e secondo la quale l’unione si fa nella buona e nella cattiva sorte, nella ricchezza o nella povertà, con la salute o la malattia.