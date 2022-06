Leticia ha accusato la Spagna di dipendenza dalla chirurgia plastica in un documentario esplosivo

popolo e re

Un anello sussidiario dedicato alla moglie di Felipe VI.

immagine pungente. Negli ultimi giorni, un avvincente documentario ha suscitato fermento nel Regno di Spagna. il suo nome : I Borboni, famiglia reale. Meno osso e scritto di la coronaE, soprattutto, più potente, questa serie offre un tuffo nelle cavità del Palazzo della Zarzuela. La regina Letizia è la protagonista dell’episodio 4 di ATRESplayer.

“Entusiasta” e “ambiziosa”

I registi non battono il cespuglio e dipingono l’immagine di una donna che non può più fare a meno della chirurgia plastica. Intervento del naso, riallineamento del mento, sollevamento delle palpebre, iniezione di acido ialuronico… Queste sono le operazioni che chiamiamo soprannome “cuoco” Accanto a Madrid. “Queste stazioni estetiche della croce sono una reazione alla sua eccessiva esposizione ai media”, Da parte sua, Carmen Enriquez, ex esperta reale di TVE, crede che ci sia.

Ora disponibile in formato Incorpora il tweet PREMIUM Un nuovo capitolo di #Los_Borbone: famiglia reale ‘Los Borbones y Letizia’ racconta le difficoltà che la regina Letizia dovette affrontare per entrare a far parte della famiglia realepic.twitter.com/cJmFlgNP2l – Comunicazioni Atresmedia (@atresmediacom) 12 giugno 2022

descritto volentieri “arrogante, ambizioso e personale”, Leonor e la madre di Sophia non avevano paura di imporsi all’interno della famiglia reale. Anche se ciò significa mettere in contrasto Juan Carlos e Sophie di Grecia. Non è la prima volta che l’ex giornalista affronta tali accuse, poiché le discussioni sul suo personaggio riempiono regolarmente le pagine dei tabloid.