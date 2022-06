BMW M3 Touring (2022). La station wagon ha già battuto un record al Nürburgring

prima metà BMW M3 La storia non ha il diritto di deludere. Per garantire che il suo telaio soddisfacesse le aspettative, la BMW le ha fatto trascorrere molto tempo su uno dei più prestigiosi e impegnativi campi di prova del pianeta: l’anello settentrionale del Nürburgring. Uno degli ultimi video dispettoso Prima della presentazione ufficiale che si terrà il 22 giugno Festival au di Speed ​​de Goodwood, Ha scelto di soffermarsi in dettaglio su questo aspetto dello sviluppo. Rivela un passaggio cronologico che offre una panoramica delle prestazioni e dell’efficienza di questo muscoloso motore.



La vinta Mercedes-AMG E 63 S

Questa M3 Touring ha divorato i venti chilometri di Nordschleife in soli 7’35”060. Quasi 10 secondi in più rispetto al record precedente nella classe station wagon, Di proprietà dal 2017, Mercedes-AMG E 63 S. Una BMW dalle grandi prestazioni soffre di un deficit di oltre 100 CV rispetto a questo lontano concorrente della stella. Ma questo handicap è parzialmente compensato dalle sue dimensioni ridotte e dal peso probabilmente più ragionevole. Inoltre ora si registrano tempi su un percorso leggermente più lungo rispetto a qualche anno fa: 20.832 km invece di 20,6 km. Si noti tuttavia che i due tempi non sono raggiunti nelle stesse condizioni, condizione Classe E. dalla rivista tedesca Auto sportivasenza il supporto del produttore, che generalmente rallenta i tempi.

510 CV per la prima pausa M3 dalla produzione