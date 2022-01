Recensione ViewSonic XG320U: monitor Ultra HD 144Hz da 32 pollici per PC, PS5 e serie Xbox

Infine, con una misurazione media delta-E di 7,3, i colori non possono essere considerati accurati. L’occhio umano inizia a percepire la differenza tra i colori desiderati e quelli visualizzati quando supera il delta E 3. Una volta scelta la modalità standard preimpostata e abbassata la luminosità a 55, la gamma blocca il valore di riferimento mentre la temperatura del colore è ancora buona. Con un Delta E medio misurato a 5,3, la precisione del colore migliora leggermente, ma non può ancora essere considerata accurata. Peccato perché la calibrazione con la sonda mostra che questo monitor ha grandi risorse. Questa calibrazione permette di ottenere una temperatura colore più vicina al valore di riferimento (6530 K) e colori ottimali utilizzando Delta E1. Puoi scaricare Profilo colore seguendo questo link .

Una volta che il dispositivo è fuori dalla scatola, la qualità dell’immagine sullo schermo non è male, ma manca un colorimetro approssimativo. La curva di temperatura è abbastanza stabile con una media misurata a 6970 K, che è molto vicina al valore di riferimento dello standard video (6500 K). I livelli di grigio sono buoni: la curva gamma è abbastanza stabile su tutto lo spettro, ma la media di 2,4 non è impostata sul valore di riferimento corretto su PC (2,2).

Il contrasto originale 1020:1 è leggermente più tardi di quello misuratoAsus TUF Gaming VG27AQ e ilAOC 27G2U, in entrambi i casi è maggiore di 1200: 1. Questo contrasto è nella media per un pannello IPS, senza essere negativo. In ogni caso, questo dispositivo resta lontano dal drammatico contrasto dei migliori monitor VA in commercio, come ad esempio Philips Momentum 436m 6 dov’è il MSI Optix MAG271CR Il che sfrutta un rapporto maggiore di 4000: 1. Le scene scure e il nero puro sembrano grigie, specialmente in una stanza buia, ma questo non dovrebbe essere un problema durante il giorno.

La differenza media nella levigatura del bianco è del 5% su questa scheda da 32 pollici. Quindi non vi è alcuna differenza nella luminosità percepita dell’occhio. Non abbiamo notato alcuna perdita di luce dietro gli angoli o nessuno di essi le nuvole (effetto nuvola) sul nostro modello di test. La tecnologia IPS offre anche ottimi angoli di visione con pochissima differenza di angoli.

Per quanto riguarda la qualità dell’immagine in HDR, criterio importante per chi vuole giocare con una console, è buona, anche se la precisione del colore potrebbe essere migliore.